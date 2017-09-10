Международные эксперты заявили о соответствии выборов в РФ мировым стандартам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы в России соответствуют международным стандартам, считает бывший депутат от Народной партии Испании Педро Марине, который приглашен ассоциацией "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) в качестве международного эксперта для наблюдения за выборами в единый день голосования 10 сентября в Ленинградской области.

"Мое мнение таково, что выборы в России соответствуют международным стандартам. Мы замечаем незначительные отличия, но они не столь важны", - заявил он в воскресенье журналистам.

Эксперт считает, что преимущество выборов в России перед выборами в Испании заключается в информации о кандидатах, которая предоставляется гражданам. По его словам, "в Испании о кандидатах гражданам не предоставляется никакой информации, о его гражданском статусе, о его доходах никто не знает". "Только когда на федеральном уровне происходят выборы, благодаря СМИ мы знаем о нем все. Только когда они [кандидаты] выбраны, тогда информация раскрывается, это слишком поздно", - заявил он.

Сравнивая явку на выборы в двух странах, Марине отметил, что ее результат зависит от ситуации, однако, в целом, уверен эксперт, стандарты как в России, так и в Испании совпадают. "Если это выборы на уровне, как, например, у вас в Госдуму, то явка близка к 70%, однако на местом уровне явка чуть выше 40-45%, что означает, что стандарты более-менее совпадают", - считает он.

Официальный представитель партии "Вставай, Франция" (Debout le France) Дамьен Ламперер, в свою очередь, также подчеркнул схожесть процесса выборов во Франции и в России. "В некоторых отдельных моментах мы отметили, что российские власти предоставляют еще больше информации о выборах гражданам, чем во Франции", - сказал он, добавив, что пока "никаких нарушений обнаружено не было".

Единый день голосования

В единый день голосования 10 сентября группа представителей наблюдает за избирательным процессом в Кингисеппском районе Ленинградской области, где, в частности, проходят дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.