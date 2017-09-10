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Дмитрий Медведев проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Политика
10 сентября, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Во время голосования главы правительства доступ избирателей на участок проходил без ограничений

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Материал из 1 страницы
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой около 14 часов приехали на избирательный участок в московском районе Раменки в средней школе номер 1448 на улице Довженко.

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Поздоровавшись с присутствующими, Дмитрий и Светлана Медведевы оставили свои подписи в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, глава правительства зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования. Вслед за ним проголосовала его супруга.

Во время голосования главы правительства доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался. К моменту появления Медведева, в зале было совсем немного избирателей и несколько наблюдателей.

В Москве 10 сентября проходят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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