Дмитрий Медведев проголосовал на муниципальных выборах в Москве

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой около 14 часов приехали на избирательный участок в московском районе Раменки в средней школе номер 1448 на улице Довженко.
Поздоровавшись с присутствующими, Дмитрий и Светлана Медведевы оставили свои подписи в журнале регистрации избирателей. Взяв бюллетень, глава правительства зашел в кабинку, сделал отметки и направился к урне для голосования. Вслед за ним проголосовала его супруга.
Во время голосования главы правительства доступ избирателей на участок не прекращался и не ограничивался. К моменту появления Медведева, в зале было совсем немного избирателей и несколько наблюдателей.
В Москве 10 сентября проходят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.