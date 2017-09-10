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Москалькова недовольна недостаточным информированием о муниципальных выборах в Москве

Политика
10 сентября, 14:58 дата обновления: 10 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, предстоит разобраться, кто дал коммунальным службам команду снять все информационные стенды

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена разобраться в причинах недостаточного информирования граждан о месте голосования на выборах муниципальных депутатов Москвы.

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"Была команда снять информационные стенды до 11 числа. Мне об этом заявили официально члены [избирательной] комиссии", - заявила она в ходе посещения избирательного участка №1895.

По ее словам, о том, что коммунальным службам была дана команда снять информационные стенды, она узнала на своем избирательном участке, куда приехала принять участие в голосовании. "Кто конкретно - мы будем с этим разбираться. ГБУ "Жилищник" дал поручение снять всем [информационные стенды]", - отметила она.

Москалькова также сообщила, что в подъездах ее дома отсутствовала информация о месте голосования. Подобные же жалобы она услышала на избирательном участке. Омбудсмен считает недостаточными меры, принятые Мосгоризбиркомом по рассылке sms с призывом принять участие в голосовании, потому что в этих сообщениях содержалось предложение найти избирательный участок в интернете. "Пожилые люди интернетом не пользуются", - указала она.

О регионах

Москалькова отметила, что в регионах информационная кампания в ходе подготовки к выборам шла более активно, и это, по мнению омбудсмена, повысило явку избирателей. "Явка в регионах выше, чем в Москве и чем обычно. Информационная кампания [в регионах] велась более активно, поэтому позитивные сдвиги в стране есть", - сказала она журналистам.

По оценке уполномоченного, информационная кампания в Москве шла вяло, а права граждан на информирование о времени и месте голосования были нарушены. Кроме того, Москалькова указала на неподготовленность некоторых избирательных участков в столице. "Кабинки [для голосования] достаточно темные, нет локального света, неудобно прочитать бюллетень. Не везде обеспечена доступная среда, очень неудобный подъезд и отсутствуют пандусы", - отметила омбудсмен.

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Единый день голосования - 2017
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Москалькова, Татьяна Николаевна
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