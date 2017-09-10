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На выборах губернатора Пермского края проголосовали почти 27% избирателей

Политика
10 сентября, 14:57 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 10, сентября. /ТАСС

В регионе работают 1840 избирательных участков

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ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Около 27% избирателей проголосовали на выборах губернатора Пермского края на 15:00 (13:00 мск), это более 525 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Антон Маклаев.

"На 15:00 (13:00 мск) явка составила 26,95%, это 525 тыс. 21 человек. Для сравнения в прошлом году в 15:00 явка на выборах составляла 21,96%", - сказал Маклаев.

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По словам председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, активность избирателей в текущую выборную кампанию, несмотря на погодные условия "существенно выше, чем в единый день голосования 18 сентября 2016 года".

"Прежде всего это связано с тем, что избиратели целых 17 лет не выбирали главу Прикамья, да и вся агитационная кампания проходила достаточно чисто, без использования грязных PR-технологий. Думаю, что существенный вклад внесла и наша деятельность по комплексному информированию избирателей", - привели слова Вагина в крайизбиркоме.

Все 1840 избирательных участков открылись в Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск), проголосовать можно до 22:00 по местному времени (20:00 мск). Раньше голосование в Пермском крае проходило до 20:00 по местному времени (18:00 мск), однако 20 апреля Заксобрание Прикамья приняло ряд изменений и дополнений в закон "О выборах губернатора Пермского края", в том числе увеличено отведенное для голосования время на два часа. По словам Вагина, это сделано для удобства избирателей, поскольку многие предпочитают голосовать вечером.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили пермские отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.

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