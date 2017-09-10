Мосгоризбирком: в Москве о выборах не знают те, кто не хочет о них знать

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Информирование о выборах муниципальных депутатов в Москве было достаточным, об этом голосовании не знают те, кто не хочет о нем знать. Такое мнение высказал в воскресенье в ходе прямого включения с ЦИК председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Я думаю, что в Москве не знает о выборах только тот, кто не хотел о них знать. Sms получили, газеты получили, все получили", - сказал Горбунов.
Комментируя невысокую явку, Горбунов отметил, что москвичи, воспользовавшись хорошей погодой и Днем города, пока гуляют.
"Погода хорошая, все на гуляниях. Открылся парк "Зарядье", праздник на Тверской", - сказал Горбунов. На это председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Горбунову "не оправдываться". "Как информировали, такая и явка, будем надеяться, что sms-сообщениями все-таки наверстаете, и явка будет повыше", - ответила глава ЦИК.
Горбунов указал, что уже известна явка на Дальнем Востоке и что он в курсе, какая явка в Центральной России. "Как всегда, в сельской местности она выше, в крупных городах - ниже", - заметил он.
По данным на 12 часов в столице на выборах муниципальных депутатов проголосовали 3,6% избирателей.