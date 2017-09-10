Московские наблюдатели пресекли попытку вброса на одном из участков в Северной Осетии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели из Москвы на участке № 311 во Владикавказе (Северная Осетия) пресекли попытку вброса избирательных бюллетеней. Об этом рассказали на пресс-конференции в Центризбиркоме республики.
"Нам доложили, что на участке № 311 во Владикавказе был пресечен вброс избирательных бюллетеней. То есть самого факта вброса не было, вовремя отреагировали. В скором времени будет составлен акт погашения этих бюллетеней", - сказал представитель ЦИКа.
Согласно прямым включениям из избирательных участков районов республики, наблюдатели не зафиксировали нарушений.
В Северной Осетии предстоит избрать 70 депутатов парламента. В республике также проходят выборы в органы местного самоуправления, открыты более 370 избирательных участков.
В выборах в парламент республики участвуют кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".