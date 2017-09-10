На выборах губернатора Севастополя проголосовали уже порядка четверти жителей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Севастополя, по данным на 15:00 мск, составила 25%. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Александр Петухов.

"По состоянию на 15 часов активность избирателей на выборах губернатора составляет порядка 25%, даже несколько больше", - сказал он во время видеовключения в информационном центре ЦИК РФ.

По словам Петухова, ощущения в городе "очень сильные". "Могу сказать одно: для города сегодня настоящий праздник. Сами жители, органы власти, избирательные комиссии сделали все, чтобы этот праздник состоялся", - отметил он.

В единый день голосования 10 сентября в Севастополе проходят первые в истории города выборы губернатора.

В городе открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311 тыс. 143 избирателя.