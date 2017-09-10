На Дальнем Востоке голосование завершилось, в других регионах выборы продолжаются

МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Выборы в России проходят при невысокой явке и без серьезных нарушений. Избирательные участки на Дальнем Востоке уже закрылись, в остальных регионах голосование продолжается. Серьезных нарушений пока не зарегистрировано.

Дальний Восток проголосовал

Голосование на Дальнем Востоке завершилось, в настоящее время идет подсчет голосов.

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Как сообщили ТАСС в избиркоме Сахалинской области, избирательные участки в регионе завершили работу в 20:00 по местному времени (12:00 мск). В регионе проходили сразу несколько избирательных кампаний - по выборам депутатов областной думы седьмого созыва, а также выборы депутатов в районные законодательные собрания.

Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников сообщил ТАСС, что ОП нарушений в проведении выборной кампании не выявила.

Выборы депутатов городской думы Владивостока прошли при низкой явке избирателей. На 18:00 местного времени (11:00 мск) явка избирателей составила 12,65% (56,293 тысячи человек), сообщили ТАСС в краевом избиркоме, отметив, что такая явка традиционна для Владивостока.

В Якутске, где выбирали главу города, явка к 14:00 местного времени (08:00 мск) составила 22,2% - проголосовали 37,8 тыс. избирателей, сообщили в ЦИК республики. По данным республиканского центризбиркома, избиратели уже с утра активно шли на участки, хотя традиционно основная часть людей приходит после обеда, потому что дачный сезон не закончился. "Наверное, это связано, в первую очередь, с тем, что край у нас суровый и пассивных людей мало", - сказал ТАСС общественный деятель Андрей Хорошев.

Высокая активность избирателей была также отмечена на Камчатке, где к 15:00 по местному времени (06:00 мск) проголосовали 10,85% избирателей. В Перопавловске-Камчатском избирали городскую думу.

В Центральной России

Жители Белгородской, Рязанской и Ярославской областей выбирают глав регионов и депутатов в местные органы самоуправления.

Так, на пост губернатора Белгородской области претендуют четыре кандидата, а в Рязанской области - пять.

В Ярославской области проходит сразу 14 избирательных кампаний - выборы губернатора региона, выборы депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы глав муниципальных образований поселений и депутатов муниципальных советов поселений.

В Брянске, где проходят выборы в Госдуму от региона, на этот раз нет кандидата от "Единой России". Депутатское кресло освободилось после того, как единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия в июне нынешнего года.

"Единая Россия" решила не выдвигать своего кандидата в этом округе, сославшись на то, что для проведения полноценной избирательной кампании не хватит времени. На кресло в Госдуме РФ от 77-го округа претендуют сразу девять кандидатов от разных партий.

В Тверской области проходят 30 основных и шесть дополнительных выборов депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, в ходе которых предстоит заместить 316 депутатских мандатов.

Севастополь впервые выбирает губернатора

Более 180 избирательных участков открылись в Севастополе, жители которого впервые в своей истории выбирают губернатора. Никогда ранее с момента основания города в 1783 году глава города не избирался - ни в царские времена, ни при Украине, в составе которой город находился до воссоединения с Россией в 2014 году.

Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"), Иван Ермаков ("Патриоты России"), Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).

Помимо губернаторских выборов, в Севастополе, на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Северо-Запад выбирает губернаторов

Глав трех регионов выбирают в Северо-Западном федеральном округе.

Так, впервые за 15 лет главу республики выбирают в Карелии. На пост высшего должностного лица региона претендуют четверо кандидатов: Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР).

Досрочные выборы губернатора идут в Калининградской области. По решению областной думы, голосование будет проходить на два часа дольше обычного - с 7 до 21 часа по местному времени (08:00 - 22:00 мск). Основанием для этого стали обращения в облдуму и избирком представителей обществ садоводов и обществ ветеранов войн и военных конфликтов.

На пост главы области претендуют временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов ("Единая Россия»), Евгений Мишин (ЛДПР), Игорь Ревин (КПРФ), Екатерина Тимофеева (Российская экологическая партия "Зеленые").

Избрать губернатора предстоит и жителям Новгородской области. На этот пост в регионе претендуют пять кандидатов: Ольга Ефимова (КПРФ), Антон Морозов (ЛДПР), Михаил Панов ("Справедливая Россия"), Николай Захаров от "Патриотов России" и врио губернатора Андрей Никитин от "Единой России".

Московские избиратели не активны

По данным на 12:00 мск, в столице проголосовали лишь 3,6% избирателей, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, самым активным является Восточный административный округ, где голоса за кандидатов отдали уже 11,3% избирателей. Также активны Троицк, Арбат, Молжаниново, Капотня, Северный. Все эти районы, за исключением Арбата, расположены у МКАД, где, как отметил глава Мосгоризбиркома, горожане всегда голосуют активнее.

Среди тех, кто уже принял участие в голосовании, был и мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня выборы местного самоуправления Москвы - выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов", - заявил Собянин журналистам после того, как опустил бюллетень в КОИБ.

Он добавил, что от того, как будут сформированы органы местного самоуправления, во многом зависит качество жизни горожан.

Продлевать работу участков не имеет смысла

В ЦИК сомневаются, что продление работы избирательных участков имеет смысл. Стандартные сроки работы избирательных участков в РФ - с 08:00 до 20:00 по местному времени, однако регионам разрешено их продлевать.

На нынешних выборах своим правом, в частности, воспользовались Пермский край и Республика Карелия, продлившие время работы участков до 22 часов, а также Калининградская область (до 21 часа).

"Я не думаю, что это [продление времени работы участков] сильно увеличит явку, есть опасения, что в этот период могут быть какие-то серьезные нарушения", - сказал лен ЦИК РФ Евгеий Колюшин в воскресенье во время прямого включения главы избиркома Пермского края в информационном центре Центризбиркома.

Выборы 10 сентября

10 сентября выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, за исключением Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

В частности, проходят дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Прямые выборы глав субъектов проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В шести регионах - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - идет голосование на выборах депутатов законодательных собраний. Кроме того, проходит множество местных выборов. Например, в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк в Новой Москве.