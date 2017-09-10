Сенатор рассказал о намерении Болгарии и РФ развивать межпарламентское сотрудничество

Вине: тур кубка мира поможет создать во всей России атмосферу футбольного праздникаСпорт 10 сентября, 17:16
Страны ОИС призвали урегулировать ситуацию в Мьянме и увеличить финансирование наукиМеждународная панорама 10 сентября, 17:16
Российские стрелки завоевали золото чемпионата мира в смешанном командном скитеСпорт 10 сентября, 17:15
Эксперты отмечают активность молодых избирателей и "спокойную" явку на выборах в СЗФОПолитика 10 сентября, 17:13
Климов завоевал бронзу на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 10 сентября, 17:08
Международные эксперты положительно оценили техническое оснащение выборов в регионах РФМеждународная панорама 10 сентября, 17:05
Манчини заявил, что ждет голов от футболиста "Зенита" Дзюбы в ближайшее времяСпорт 10 сентября, 16:34
Манчини: футболисты "Зенита" играли медленно в первом тайме матча с "Динамо"Спорт 10 сентября, 16:30
Эксперты: выборы в Крыму являются внутренним делом РоссииПолитика 10 сентября, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Парламенты Болгарии и России намерены развивать двустороннее сотрудничество. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил сенатор Совета Федерации от Алтая Михаил Щетинин по итогам переговоров с болгарскими коллегами.
"В рамках моего третьего рабочего визита в Болгарию я встретился с представителями группы дружбы парламента Болгарии с Россией, у нас получился полноценный разговор, мы договорились оживить межпарламентское сотрудничество. Нам есть, что сделать на благо наших народов", - рассказал Щетинин.
Сенатор сообщил, что пригласил болгарских депутатов посетить Россию в удобное для них время. "Болгарские коллеги подчеркнули, что рассчитывают на реальное, а не формальное межпарламентское сотрудничество. Мы должны искать новые формы взаимодействия, проводить значимые масштабные мероприятия. Тем более в тот момент, когда и Болгария, и Россия готовятся отметить 140-летие освобождения страны от османского владычества в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг".
В парламентскую группу дружбы с Россией входит почти половина депутатов Народного собрания Болгарии, в связи с чем вероятность развития активного межпарламентского сотрудничества двух стран весьма высока.