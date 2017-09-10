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Сенатор рассказал о намерении Болгарии и РФ развивать межпарламентское сотрудничество

Политика
10 сентября, 16:08 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Михаил Щетинин уже пригласил болгарских депутатов посетить Россию

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СОФИЯ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Парламенты Болгарии и России намерены развивать двустороннее сотрудничество. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил сенатор Совета Федерации от Алтая Михаил Щетинин по итогам переговоров с болгарскими коллегами.

"В рамках моего третьего рабочего визита в Болгарию я встретился с представителями группы дружбы парламента Болгарии с Россией, у нас получился полноценный разговор, мы договорились оживить межпарламентское сотрудничество. Нам есть, что сделать на благо наших народов", - рассказал Щетинин.

Сенатор сообщил, что пригласил болгарских депутатов посетить Россию в удобное для них время. "Болгарские коллеги подчеркнули, что рассчитывают на реальное, а не формальное межпарламентское сотрудничество. Мы должны искать новые формы взаимодействия, проводить значимые масштабные мероприятия. Тем более в тот момент, когда и Болгария, и Россия готовятся отметить 140-летие освобождения страны от османского владычества в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг".

В парламентскую группу дружбы с Россией входит почти половина депутатов Народного собрания Болгарии, в связи с чем вероятность развития активного межпарламентского сотрудничества двух стран весьма высока.

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