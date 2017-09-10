На 15:00 в Москве проголосовали почти 8,5% избирателей

МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Явка на выборах муниципальных депутатов Москвы по данным на 15:00 мск составила почти 8,5%. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Люди подтягиваются, на три часа проголосовали 8,5% избирателей", - сказал он.

По словам Горбунова, самые активные по-прежнему районы Восточный (проголосовали 20,8% избирателей), Молжаниновский (18,2%) и Арбат (17,5%), к лидерам подтянулись Сокольники (13%). Среди отстающих - Можайский район, Бибирево, Чертаново Южное.

В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.