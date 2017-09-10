Эксперты: выборы в Крыму являются внутренним делом России

Вине: тур кубка мира поможет создать во всей России атмосферу футбольного праздникаСпорт 10 сентября, 17:16
Российские стрелки завоевали золото чемпионата мира в смешанном командном скитеСпорт 10 сентября, 17:15
Эксперты отмечают активность молодых избирателей и "спокойную" явку на выборах в СЗФОПолитика 10 сентября, 17:13
Климов завоевал бронзу на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 10 сентября, 17:08
Международные эксперты положительно оценили техническое оснащение выборов в регионах РФМеждународная панорама 10 сентября, 17:05
Манчини заявил, что ждет голов от футболиста "Зенита" Дзюбы в ближайшее времяСпорт 10 сентября, 16:34
Манчини: футболисты "Зенита" играли медленно в первом тайме матча с "Динамо"Спорт 10 сентября, 16:30
Эксперты: выборы в Крыму являются внутренним делом РоссииПолитика 10 сентября, 16:27
Алтайское отделение ЛДПР пожаловалось на "черный пиар"Политика 10 сентября, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы в Севастополе, где в воскресенье впервые всенародно избирают губернатора, а также в Крыму являются внутренним делом России. Украине, выражающей протест в связи с их проведением, стоит заняться своими внутренними процессами, считают опрошенные ТАСС представители власти и депутатского корпуса полуострова.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест в связи с проведением в Республике Крым муниципальных выборов, довыборов депутатов Госсовета, а также первых выборов главы Севастополя.
"В очередной раз Украина пытается повлиять на избирательные и политические процессы, которые происходят в совершенно другой стране, - сказал ТАСС председатель Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. - Мы еще раз подчеркиваем, что Украине в первую очередь необходимо сконцентрироваться на внутриполитических процессах, в том числе заниматься некими евроинтеграционными процессами. Все, что сегодня происходит в Крыму, - это внутреннее дело РФ, никакого отношения к внешней политике Украины это не имеет сегодня и не будет иметь в дальнейшем".
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что "сегодняшние вопли Украины - это дикая зависть к демократическим процессам, происходящим на полуострове".
"В Киеве прекрасно понимают, что выборы - одна из основ любого демократического государства. Именно поэтому украинских политиков, что называется, "душит жаба" к тому, что Россия в Крыму не только восстанавливает инфраструктуру, но и демократический строй, о котором Киев даже и не мечтает", - сказал Белик ТАСС.
По его мнению, "последней шпилькой в язык украинских политиков стал приезд французского парламентария Тьери Мариани, который лично объехал избирательные участки и убедился, что никого под дулом автоматов не привели".
Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев не удивлен подобным заявлением Украины. "Они обычно это говорят, это позиция МИД Украины, им же нужно о чем-то говорить, вот они и говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
"Для нас важно, что мы это признаем, и не только мы, а вся страна", - добавил Малышев.
Спикер парламента Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила, что Севастополь и Крым - это территория другого государства, "поэтому на Украине могут выражать свое мнение сколько угодно.
"Но мы часть русского мира и живем по законам Российского государства. Более того, мы искренне считаем, что Севастополь - это один из духовных центров России, другого и быть не может. Вспять история не поворачивается. Севастополь был, есть и будет русским городом", - подчеркнула спикер.
10 сентября в Севастополе проходят первые в истории города выборы губернатора.
Открыто 184 избирательных участка, зарегистрировано 311143 избирателя. Помимо губернаторских выборов, в Севастополе на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.
Также в Крыму выбирают депутатов регионального парламента в округе №9 - в Войковском районе Керчи (36 избирательных участков), и в округе №12 - в Ленинском районе (52 избирательных участка).
В голосовании смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Традиционно, как и на всех выборах после воссоединения с РФ, в Крыму бюллетени напечатаны на трех языках - русском, украинском и крымско-татарском.