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В Марий Эл маломобильные граждане не испытывают проблем в ходе выборов

Политика
10 сентября, 16:34 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 10, сентября. /ТАСС

Отмечается, что условия созданы не только в столице республики, но и на других избирательных участках

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ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Люди с ограниченными возможностями здоровья не испытывают трудностей при реализации своего избирательного права, сказала уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Лариса Яковлева.

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"Одна из таких девочек (инвалид - колясочник - прим. ТАСС) - задала мне вопрос о том, что урна немного высоко, она не могла дотянуться. Все остальное организовано безукоризненно. Для слабовидящих есть и лупы, и возможность проголосовать по азбуке Брайля. В этом плане с каждым годом условия улучшаются", - отметила она журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Яковлева подчеркнула, что условия созданы не только в столице республики, но и на других избирательных участках. Она также напомнила, что в Йошкар-Оле 21 избирательный участок был перенесен со второго этажа на первый для удобства маломобильных граждан и ветеранов.

Всего в Марий Эл в единый день голосования действует 530 избирательных участков, шесть из которых временные. По данным ЦИК Марий Эл, на 15:00 мск явка составила 29,2%. На выборах главы региона в 2015 году на это время было на 7-8% меньше.

"Еще осталось пять часов голосования, мы надеемся, что явка увеличится", - сказала журналистам член избирательной комиссии Марий Эл Мария Микка.

О выборах в Марий Эл

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Единый день голосования. Онлайн

В единый день голосования в республике проходят досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам Козьмодемьянскому и Волжскому.

Центральная избирательная комиссия Марий Эл зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы региона. В их числе председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, а также временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев ("Единая Россия").

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.

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