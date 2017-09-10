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Политолог: отказываться от системы досрочного голосования в РФ нельзя

Политика
10 сентября, 16:37 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 10, сентября. /ТАСС

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно на выборах депутатов Барнаульской гордумы

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БАРНАУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование необходимо как неотъемлемое право избирателей в России и отменять его нельзя - так политолог Михаил Литвинов (Алтайский край) прокомментировал слова лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова о том, что от досрочных выборов необходимо отказаться. Миронов обратил внимание на то, что в Алтайском крае отмечается масштабное досрочное голосование.

"Господин Миронов категорически не прав: одно время досрочного голосования не было - его отменяли, но был конституционный суд, который вынес решение о возврате досрочного голосования, потому что конституционный суд посчитал, что это неотъемлемое право избирателей", - сказал Литвинов.

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Также, по мнению политолога, система, при которой досрочное голосование свыше 1% считается опасным и, вероятно, спланированным, устарела. Он пояснил, что около восьми лет назад основаниями для досрочного голосования были лишь командировки - тогда технологи и вывели эту цифру.

"Когда на избирательных участках досрочно голосовали 5-7%, становилось понятно, что такое количество людей не может уехать в командировки или заболеть, это было сигналом о фальсификации. Сейчас список существенно расширен. Еще один момент - в этом году голосование проводилось не по территориальным комиссиям, а по участковым - отсюда высокий процент досрочного голосования, людям так удобнее", - пояснил Литвинов.

Ранее Миронов обратил внимание на то, что в Алтайском крае отмечается масштабное досрочное голосование, от которого, по его мнению, давно надо отказаться. 6 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратила внимание на подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно на выборах депутатов Барнаульской гордумы и поручила одному из членов комиссии проконтролировать подсчет голосов - итоги досрочного голосования отдельно проверят после выборов. По данным ЦИК, в среднем доля проголосовавших досрочно на выборах органов представительной власти 11 региональных столиц составляет 0,2%. В Барнауле же досрочно проголосовали 5% избирателей.

По словам Памфиловой, ЦИК всегда настороженно относится к ситуациям, когда количество досрочно проголосовавших превысило 1%.

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Единый день голосования - 2017
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Памфилова, Элла Александровна
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