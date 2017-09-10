Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15:00 превысила 13%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 13% составила явка избирателей в Московской области на 15:00. Об этом в воскресенье журналистам заявила председатель избирательной комиссии Подмосковья Ирина Коновалова.

"На 15:00 Подмосковье все равно до конца не проснулось, явка составила 13,72%. Пришло 193 тысячи 311 человек," - сказала Коновалова.

Щелковский муниципальный район на данный момент вышел в лидеры по уровню явки, добавила она. Так, по дополнительным выборам совета депутатов сельского поселения Агуднинское явка составила 37,57%.

Избирательная кампания в Чеховском районе проходит в штатном режиме, отметила Коновалова. По ее словам, некоторое время назад при голосовании в этом районе 3 из 6 КОИБов вышли из строя, но к 16:30 их работу удалось возобновить.

"Многие избиратели, говорят, поехали за грибами, копать картошку. Надеемся, что к вечеру вернутся и дойдут до избирательного участка", - рассказала она.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области проходит более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работают 1003 участковых избирательных комиссии. Всего в регионе проживают 1,5 миллиона избирателей.