В ЦИК надеются, что более 3 млн человек проголосуют по месту пребывания на выборах 2018

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 3 млн человек смогут проголосовать на предстоящих в РФ в 2018 году президентских выборах по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации, подав соответствующее заявление. Такое мнение высказал зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".

"Что касается пресловутого "мобильного избирателя", мы получили в итоге, если мне не изменяет память, 226 тыс. заявлений", - сказал Булаев. По его словам, это хороший показатель, который "позволил достаточно активно протестировать эти программы в преддверии президентской кампании". Подать заранее заявление можно было в территориальной избирательной комиссии, в участковой комиссии, в эту систему были включены МФЦ, а также портал госуслуг, напомнил зампред ЦИК.

"Мы "переместили в пространстве" в день выборов 220 тыс. избирателей, исключив их из одного участка и включив в другой. Это непростая работа", - продолжил Булаев. "Мы понимаем, что в рамках президентской кампании, конечно, цифра будет значительно выше 3 млн человек. Нам надо с этой работой справиться, потому что есть ошибки при написании заявлений", - констатировал он.

"Ночь выборов" - это открытая площадка, на которой выборы обсуждают члены политических партий, журналисты, политологи и блогеры. В онлайн-марафоне принимают участие представители избирательных комиссий, в том числе ЦИК РФ, наблюдатели, вечером к нему подключатся лидеры крупнейших российских партий. В проведении марафона задействованы все современные коммуникационные площадки и каналы, включая мессенджеры.