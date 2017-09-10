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Движение "Россия выбирает" сообщило о подкупе избирателей в Ярославле

Политика
10 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Неизвестные предлагали избирателям 200 рублей за голос

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает", занимающееся наблюдением на выборах, сообщило, что их наблюдатели зафиксировали попытку подкупа избирателей на муниципальных выборах в Ярославле. По их данным, неизвестные предлагают 200 рублей за голос.

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"В Ярославле предлагали 200 рублей за голос на муниципальных выборах из машины, которая стояла рядом с участковой избирательной комиссией (УИК). Наблюдатели подошли, из машины начали угрожать и уехали", - сообщил представитель пресс-службы движения.

По его словам, наблюдатели записали номер машины и сообщили о произошедшем в полицию.

Кроме того, наблюдатели движения сообщают о запрете на фото- и видеосъемку на избирательных участках во Владивостоке, Краснодаре и Пермском крае.

"В Свердловской области была замечена маршрутка, которая привезла избирателей. Информация передана в полицию. В Калининграде зафиксирована незаконная агитация ЛДПР на избирательном участке", - сказал собеседник агентства.

В Ижевске, по данным движения "Россия выбирает", "проводятся лотереи рядом с выходом с избирательных участков", наблюдатели выясняют законность их проведения. Наблюдатели также сообщают, что для участия в лотереи используются купоны из газеты, которая распространялась с агитационными материалами одного из кандидатов в госсовет.

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Как сообщалось ранее, наблюдатели движения "Россия выбирает", делегированные на участки восемью партиями, работают в 17 регионах России.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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