Эксперты отмечают активность молодых избирателей и "спокойную" явку на выборах в СЗФО

ТАСС, 10 сентября. Эксперты на выборах в Северо-Западном федеральном округе отмечают активность молодых избирателей в Новгородской области и "спокойную" явку в Ленинградской области.

В Единый день голосования в Новгородской области и Карелии, а также в Калининградской области проходят выборы глав регионов, в Ленобласти выбирают депутата Госдумы. Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе проходит ряд выборов муниципального уровня.

Выборы губернаторов в Карелии и Новгородской области

Явка в Карелии, где в воскресенье проходят первые за 15 лет выборы главы республики, на 15:00 мск составила 16,99%, или 90 тыс. 470 человек. Самая высокая явка - в Калевальском районе республики, 23,96%, самая низкая - в моногороде Костомукше, 12,89%. Как рассказали журналистам в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) региона, голосование идет, но не очень активно.

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Председатель Карельского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Эльдар Азимов сказал корреспонденту ТАСС, что на выборах совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России" создан совместный штаб, куда можно обратиться с жалобами на нарушения. Кроме этого, "Корпус" направил на выборы более 40 наблюдателей. "Ситуация на выборах спокойная, наши наблюдатели ни одного нарушения, по факту которого можно было бы составить протоколы, не обнаружили", - отметил Азимов.

Как рассказали ТАСС в ЦИК Карелии, возможностью голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, которая предоставляется на сегодняшних выборах впервые, решили воспользоваться 2 тыс. 351 человек.

По данным регионального избиркома, явка на выборах губернатора в Новгородской области на 15:00 составила 19,1%. Самая низкая явка отмечается в Великом Новгороде - 15,26%, а самая высокая - в Мошенском районе (51,68%). Как рассказал ТАСС председатель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Новгородской области Алексей Громский, на этих выборах более активной стала молодежная часть избирателей.

"Избирательная кампания была более молодежной, много информации транслировалось в интернете," - сказал эксперт.

Информации о нарушениях на выборах в Новгородской области не поступало.

Конкуренция на выборах в Ленобласти

В Ленобласти на выборах депутата Государственной Думы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу на 15:00 мск проголосовали 13,23% избирателей. В округ входят Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский муниципальные районы, Сосновоборский городской округ, а также часть территории Гатчинского муниципального района.

На участке выборов депутата Заксобрания региона Кировского одномандатного избирательного округа активность составляет 10,96%, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

По прогнозам экспертов, высокой явки на выборах в Ленинградской области не будет.

"Если обстановка в регионе стабильная, если она экономически не подвержена резким колебаниям, и настроение у граждан региона не тревожное, то и явка спокойная. Есть политически активное население, но, на мой взгляд, ожидать высокой явки не приходится, потому что это реализация стабильного сценария. Это общемировая тенденция: большое число избирателей всегда бывает в периоды мощных потрясений, а на территории Ленинградской области, где достаточно высокие темпы реализации социально-экономических программ, ситуация стабильная", - сказал ТАСС ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Станислав Еремеев.

Он отметил, что выборы депутата Государственной Думы по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленобласти "получились конкурентоспособные - зарегистрировались девять кандидатов, представляющих различные политические партии и с абсолютно разной степенью активности".

На дополнительных выборах депутата Государственной Думы баллотируются девять кандидатов, все представляют различные политические партии. В числе кандидатов - Сергей Яхнюк от "Единой России", Валерий Шинкаренко от партии "Родина", Константин Жуков от партии "Коммунисты России", Николай Кузьмин - КПРФ, Наталья Круглова - ЛДПР, Серик Уразов - от партии "Патриоты России", Сергей Гуляев - "Яблоко", Андрей Широков - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и Марина Любушкина - "Справедливая Россия".

Псковская область голосует спокойно

В Пскове, где выбирают депутатов городской думы, явка избирателей на 15:00 мск составила 15,34%, на участки пришли 25 тыс. 282 человека, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального избиркома Татьяна Лупоносова. По данным облизбиркома, 3,17% псковских избирателей проголосовали на выборах в гордуму досрочно.

"Голосование проходит спокойно, без существенных нарушений общественного порядка", - рассказали в УМВД России по Псковской области. Единственным инцидентом стало задержание у Дома офицеров двух женщин, распространявших агитационные материалы "Справедливой России". Материалы переданы полицией в областное управление СК РФ для проверки и принятия процессуального решения.

До 22:00 мск в Пскове работает общественная горячая линия по связи с избирателями, начавшая работу за месяц до выборов. В обладминистрации рассказали, что из Пскова за это время поступило 53 звонка по вопросам, связанным с избирательной кампанией. По данным администрации региона, "граждане задавали вопросы о том, какие проходят выборы и какие участвуют партии, интересовались, как найти свой избирательный участок и временем его работы".

Местные выборы

В Архангельской области проходят выборы депутатов представительных органов десяти муниципальных районов, четырех городских округов, в девяти городских и сельских поселениях региона, а также главы одного муниципального образования. На 15:00 мск явка составила 11,24%. В Ненецком автономном округе выборы проводятся в десяти муниципальных образованиях: в четырех выбирают нового главу, в девяти - депутатов местных советов.

В Нарьян-Маре проходят дополнительные выборы депутата городского совета по Центральному избирательному многомандатному округу. Явка по НАО на 15:00 составила 21,65%, в Заполярном районе избиратели проявляют большую активность, чем в Нарьян-Маре: 25,03% и 13,68% соответственно.

По данным избиркома Вологодской области на 15:00 мск по региону проголосовало 17,11% избирателей. В Череповце, где по итогам Единого дня голосования будет сформирован новый состав городской думы, участки посетили 10,43% избирателей. Данные о жалобах и нарушениях в областной избирком не поступали, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

В Республике Коми проходят довыборы в советы различного уровня в восьми муниципалитетах. В регионе на 15:00 проголосовало 8,57% избирателей, сообщили в региональном избиркоме. "Выборы проходят спокойно, жалоб и нарушений нет", - отметила руководитель аппарата регионального избиркома Наталия Макарова.