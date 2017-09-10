В московском районе Аэропорт признали недействительным досрочное голосование на выборах

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на муниципальных выборах в столичном районе Аэропорт признано недействительным. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье во время прямого включения с ЦИК, такое решение было принято территориальной избирательной комиссией после того, как ее сотрудники перепутали конверты по ряду участков в районе.
"Муниципальная комиссия вчера перед тем, как передать по закону [бюллетени] участковой комиссии, перепутала конверты по ряду участков. Там в целом по району было 83 досрочно проголосовавших", - сказал Горбунов.
По его словам,"комиссия собралась, обсудила эту ситуацию и для того, чтобы потом не давать возможности обыгрывать эту ситуацию в течение дня, приняла решение признать бюллетени в конвертах недействительными".
В беседе с журналистами глава Мосгоризбиркома также сообщил о некоторых жалобах, которые приходят в комиссию во время голосования.
"Если говорить о жалобах, которые якобы имели место, прошла информация, что в Тверском районе председатель комиссии отстранен и все это уже тиражируется. Оказывается, то ли кандидат, то ли член комиссии с совещательным голосом подал жалобу с требованием отстранить председателя. Комиссия заявление рассмотрела и отказала, так как не было оснований для освобождения председателя", - отметил Горбунов.
Также поступила жалоба с участка в Раменках.
"Якобы пришедший на участок избиратель - представитель одной из партий обнаружил себя в списках, просивших проголосовать на дому. Оказалось, что на данном участке нет ни одного заявления о голосовании на дому", - указал глава Мосгоризбиркома.
Еще одна "интересная" жалоба, по его словам, поступила из района Силино.
"В 15.08 мск на участке 3282 один из кандидатов написал заявление и собрался в полицию с заявлением, что его не допускают к подсчету голосов. Человек, наверное, перепутал избирательный участок с парком. До окончания голосования еще несколько часов, и после завершения его, конечно, допустят к подсчету голосов", - пояснил Горбунов.
В свою очередь, член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что в районе Кузьминки "сильно разбушевался один из избирателей, начал нарушать общественный порядок, мешать голосовать избирателям".
"Несколько раз полицейские его просили успокоиться, он не послушал и сейчас на него составляется административный протокол за неповиновение сотруднику полиции. С участка его никто не удалял", - подчеркнул член комиссии.