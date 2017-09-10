Единороссы лидируют на выборах в гордуму Владивостока после обработки 28% протоколов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в городскую Думу Владивостока после обработки 28% протоколов участковых избирательных комиссий. Партия набирает 29,73% голосов пришедших на выборы избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 24,37%, третье место у ЛДПР- 14,99%. Затем следуют Партия пенсионеров - 10,15% и "Справедливая Россия" - 9,19%, сообщает краевая избирательная комиссия.

Отмечается, что участие в выборах приняли участие 15,77% избирателей. На выборах депутатов Владивостокской городской думы в 2012 году общая явка составила 12,95%.

Всего во Владивостоке 10 сентября избирали 35 депутатов городской думы. На эти места претендовали более 200 кандидатов по партийным спискам и свыше 80 одномандатников.

Были открыты 236 стационарных, три временных и 73 судовых избирательных участка. Впервые во Владивостоке на избирательных участках была применена технология машиночитаемого кода, когда результаты на каждом избирательном участке подсчитываются традиционным методом, после чего цифры с помощью специального программного обеспечения вводятся в компьютер.

После обработки печатается итоговый бюллетень в QR-кодом.

Также на избирательных участках Владивостока были установлены 79 систем КОИБ.