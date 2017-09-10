Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жалоб на нарушения при надомном голосовании в Москве в избирком не поступало

Политика
10 сентября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Отмечается, что поступил ряд жалоб, но "никаких жалоб, требующих вмешательства Московской городской избирательной комиссии или Общественного штаба, не поступало"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жалобы на нарушения при проведении голосования на дому в ходе муниципальных выборов в Москве в избирком или Общественный штаб по наблюдению на выборах не поступали, в целом серьезных жалоб на нарушения не было. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов по видеосвязи с информационным центром ЦИК России.

Смотрите также

Как проголосовать на выборах-2017

Ранее в беседе с журналистами он отметил, что в интернете начинает распространяться информация о якобы массовом голосовании на дому. По его словам, число проголосовавших на дому на этих муниципальных выборах будет на треть меньше, чем на выборах мэра в 2013 году.

"Ни к нам, ни в аппарат уполномоченного по правам человека, ни в Общественный штаб ни одной жалобы на нарушения возможные при голосовании вне помещения в течение дня не поступало", - сказал Горбунов.

Он добавил, что поступил ряд жалоб, но "никаких жалоб, требующих вмешательства Московской городской избирательной комиссии или Общественного штаба, не поступало". Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев уточнил, что не все жалобы требуют рассмотрения региональным избиркомом.

Горбунов сообщил, что 9 сентября было подано порядка 60 тыс. заявлений от желающих проголосовать на муниципальных выборах на дому. "С учетом возможности поступления до 14 часов (10 сентября - прим. ТАСС) заявок, прогноз - от 60 тыс. до 70 тыс., в районе 65 тыс. (заявлений о голосовании на дому - прим. ТАСС)", - заметил он.

"Я хотел бы оппонентам напомнить, что Московская городская избирательная комиссия в преддверии прошлых выборов с участием председателя ЦИК РФ Эллы Александровны проводила круглый стол при участии представителей всех партий, экспертов, и были выработаны настолько демократические требования к порядку проведения голосования на дому", - подчеркнул глава избиркома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
Юлия Латынина покинула Россию
6
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
7
В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама