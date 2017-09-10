Жалоб на нарушения при надомном голосовании в Москве в избирком не поступало

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жалобы на нарушения при проведении голосования на дому в ходе муниципальных выборов в Москве в избирком или Общественный штаб по наблюдению на выборах не поступали, в целом серьезных жалоб на нарушения не было. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов по видеосвязи с информационным центром ЦИК России.

Ранее в беседе с журналистами он отметил, что в интернете начинает распространяться информация о якобы массовом голосовании на дому. По его словам, число проголосовавших на дому на этих муниципальных выборах будет на треть меньше, чем на выборах мэра в 2013 году.

"Ни к нам, ни в аппарат уполномоченного по правам человека, ни в Общественный штаб ни одной жалобы на нарушения возможные при голосовании вне помещения в течение дня не поступало", - сказал Горбунов.

Он добавил, что поступил ряд жалоб, но "никаких жалоб, требующих вмешательства Московской городской избирательной комиссии или Общественного штаба, не поступало". Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев уточнил, что не все жалобы требуют рассмотрения региональным избиркомом.

Горбунов сообщил, что 9 сентября было подано порядка 60 тыс. заявлений от желающих проголосовать на муниципальных выборах на дому. "С учетом возможности поступления до 14 часов (10 сентября - прим. ТАСС) заявок, прогноз - от 60 тыс. до 70 тыс., в районе 65 тыс. (заявлений о голосовании на дому - прим. ТАСС)", - заметил он.

"Я хотел бы оппонентам напомнить, что Московская городская избирательная комиссия в преддверии прошлых выборов с участием председателя ЦИК РФ Эллы Александровны проводила круглый стол при участии представителей всех партий, экспертов, и были выработаны настолько демократические требования к порядку проведения голосования на дому", - подчеркнул глава избиркома.