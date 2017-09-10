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В выборах губернатора Пермского края уже приняли участие около 35% избирателей

Политика
10 сентября, 17:41 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 10, сентября. /ТАСС

Проголосовали более 680 тыс. человек

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ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Около 35% избирателей приняли участие в выборах губернатора Пермского края на 18:00 (16:00 мск), это более 680 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Антон Маклаев.

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"На 18:00 (16:00 мск) явка составила 34,92%, проголосовали 683 тысячи 827 человек", - сказал Маклаев.

Все 1840 избирательных участков открылись в Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск), проголосовать можно до 22:00 по местному времени (20:00 мск). Раньше голосование в Пермском крае проходило до 20:00 по местному времени (18:00 мск), однако 20 апреля Заксобрание Прикамья приняло ряд изменений и дополнений в закон "О выборах губернатора Пермского края", в том числе увеличено отведенное для голосования время на два часа.

По словам председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, это сделано для удобства избирателей, поскольку многие предпочитают голосовать вечером.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили пермские отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России".

Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.

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