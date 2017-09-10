Мониторинговая группа омбудсмена выявила нарушения на выборах

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая группа уполномоченного по правам человека в РФ выявила нарушения на выборах в регионах. Об этом сообщила в воскресенье на заседании группы и. о. начальника управления по защите политических прав аппарата омбудсмена Любовь Филипп.
"Направлено обращение в военную прокуратуру Псковского гарнизона, там были выявлены нарушения при досрочном голосовании, в Кузьминскую межрайонную прокуратуру города Москвы о фактах незаконной агитации накануне, в день тишины. В Хорошевскую межрайонную [прокуратуру] о проверке возможного нападения на кандидата в депутаты местного Совета депутатов округа Хорошево-Мневники, в прокуратуру Ковернинского района Нижегородской области по факту задержания сотрудниками полиции кандидата в депутаты от ЛДПР", - информировала она.
Кроме того, по словам Филипп, также направлен запрос "в Бутырский межрайонный следственный отдел СК о проведении проверки по факту задержания сотрудниками полиции кандидата от Партии роста, которая на следующий день обратилась в травмпункт, [ей] была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма". И. о. начальника управления по защите политических прав аппарата уполномоченного также сообщила, что в Саратовской области зафиксирован вброс бюллетеней, а в Псковской - возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей.