В Омске завершились выборы депутатов горсовета

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ОМСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Выборы депутатов горсовета шестого созыва, которые должны будут избрать нового главу города, завершились в Омске. Об этом сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.
"Голосование завершилось на всей территории. Несмотря на то, что обычно местные выборы проходят бурно, динамично, кампания прошла достаточно организованно", - заявил Нестеренко.
Как сообщалось ранее, всего в городе работал 471 избирательный участок. По данным регионального избиркома, явка составила 21,1%, в выборах приняли участие около 190 тыс. жителей Омска.
В 2017 году впервые мэра Омска должны избрать депутаты городского совета, а не жители города. Выбрать нового главу города горсовет должен был еще весной, однако все претенденты, которые прошли в финальный этап выборов, сняли свои кандидатуры. В результате выборы были признаны недействительными и перенесены на осень. Избирать главу администрации Омска будет уже новый состав горсовета.