Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидата в депутаты гордумы Астрахани облили зеленкой

Политика
10 сентября, 17:59 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Жалобы от самого потерпевшего пока не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Полиция проводит проверку по факту нападения на кандидата в депутаты городской думы Астрахани шестого созыва Александра Тукаева. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Смотрите также

Как проголосовать на выборах-2017

"На место происшествия выехала полиция, проводится проверка. По словам потерпевшего Александра Тукаева, неизвестные плеснули ему в лицо зеленкой", - уточнили в пресс-службе.

В горизбиркоме ТАСС сообщили, что знают об инциденте, однако официального заявления или жалобы от Тукаева не поступало. Вместе с тем в соцсетях уже появились фотографии, где кандидат в депутаты облит зеленкой.

По информации горизбиркома, Тукаев - кандидат от партии "Единая Россия", участвует в допвыборах в депутаты гордумы по одномандатному избирательному округу № 8. Всего по этому округу зарегистрированы шесть кандидатов.

В единый день голосования в Астраханской области проходят дополнительные выборы депутатов в областную думу (по одному одномандатному округу), городскую думу Астрахани (по двум одномандатным округам) и несколько сельсоветов района. Также в нескольких муниципальных образованиях выбирают глав.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
Юлия Латынина покинула Россию
6
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
7
В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама