Кандидата в депутаты гордумы Астрахани облили зеленкой

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АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Полиция проводит проверку по факту нападения на кандидата в депутаты городской думы Астрахани шестого созыва Александра Тукаева. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"На место происшествия выехала полиция, проводится проверка. По словам потерпевшего Александра Тукаева, неизвестные плеснули ему в лицо зеленкой", - уточнили в пресс-службе.
В горизбиркоме ТАСС сообщили, что знают об инциденте, однако официального заявления или жалобы от Тукаева не поступало. Вместе с тем в соцсетях уже появились фотографии, где кандидат в депутаты облит зеленкой.
По информации горизбиркома, Тукаев - кандидат от партии "Единая Россия", участвует в допвыборах в депутаты гордумы по одномандатному избирательному округу № 8. Всего по этому округу зарегистрированы шесть кандидатов.
В единый день голосования в Астраханской области проходят дополнительные выборы депутатов в областную думу (по одному одномандатному округу), городскую думу Астрахани (по двум одномандатным округам) и несколько сельсоветов района. Также в нескольких муниципальных образованиях выбирают глав.