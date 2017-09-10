Действующий мэр лидирует с большим отрывом в Якутске по итогам подсчета 81,5% протоколов

ЯКУТСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Действующий мэр Якутска Айсен Николаев лидирует на выборах главы города в воскресенье, по итогам подсчета более 81,5% протоколов за него проголосовали 67,3% избирателей. Об этом сообщается на сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

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"По городу Якутску явка составила 35,9%. Обработано уже 81,5% протоколов УИК [участковых избирательных комиссий]. По предварительным данным, лидирует действующий мэр Айсен Николаев, выдвинувшийся от партии "Единая Россия", за которого проголосовали 67,3%, 11, 1% избирателей выбрали графу "Против всех", 10,8% [проголосовали] за кандидата от... КПРФ Радия Васильева. Кандидат от "Справедливой России" Денис Васильев набрал 5%, Гаврил Парахин от ЛДПР - 4,6%", - отметили в центризбиркоме Якутии.

Наиболее высокий процент явки по городу показал Пригородный избирательный участок - 69,9%, а самый низкий в Сайсарском округе - 31,9%", - отметили в избиркоме.

Наиболее высокий процент явки город Якутск показал в 2012 года на предыдущих выборах мэра, где явка составила 69,8%, из которых 47,7% избирателей отдали голоса за Айсена Николаева. Наиболее низкий процент явки в Якутске был зафиксирован в 2013 году на выборах в Якутскую городскую думу - 32,6%.

В единый день голосования в Якутии прошли выборы восьми глав районов, 214 глав муниципальных образований (наслегов, сел, поселков, райцентров), 3308 депутатов представительных органов местного самоуправления и главы города Якутска. Всего в Якутии зарегистрировано 526 тысяч избирателей, из которых 170 тысяч избирателей проживают в Якутске (32% избирателей).