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Политологи: показатели явки на выборах в РФ соответствуют средним региональным значениям

Политика
10 сентября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов указал, что в избирательной кампании по явке "каких либо ярких отклонений не замечено"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Показатели явки на выборах различного уровня в единый день голосования соответствуют среднестатистическим региональным значениям. Такое мнение высказали в воскресенье ТАСС политологи.

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"Эти выборы подтверждают все сложившиеся за последние годы тенденции по явке", - сказал ТАСС президент консалтингового агентства Bakster group Дмитрий Гусев.

Он отметил, что "есть регионы, где традиционно высокая явка, есть, где низкая". "Нынешняя явка соответствует средним региональным значениям. В Свердловской области даже чуть выше. Никаких сюрпризов пока не обнаружено", - подчеркнул Гусев.

В свою очередь, глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов указал, что в нынешней избирательной кампании по явке "каких либо ярких отклонений не замечено".

"Явка многофакторное явление, зависит от многих показателей. Показатели соответствуют общим тенденциям. Есть регионы, где явка растет по сравнению со среднестатистическими показателями, есть, где падает. Но это характерно не только для российских выборов, но присуще также и западным демократиям", - подчеркнул политолог.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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