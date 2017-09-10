Представителей эсеров не пускали на участки в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса от "Справедливой России" не могли попасть на более чем 50 избирательных участков в единый день голосования в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в воскресенье представитель регионального отделения партии. Глава краевого избиркома Алексей Черненко, в свою очередь, отметил, что проблемы возникли по вине партии из-за накладок с документацией.

"На участки массово не допускаются члены комиссий с правом совещательного голоса от партии "Справедливая Россия" <...> Когда представители партии приходят на участки, их не пускают под предлогом того, что на участках якобы уже присутствуют некие представители партии. На начало дня голосования наблюдатели от партии были не допущены для работы более чем на 50 участках", - рассказали ТАСС в региональном отделении "Справедливой России".

Эсеры утверждают, что под видом представителей партии на участки завели по подложным документам других людей.

"В одномандатном округе № 6 в городе Краснодаре на некоторых избирательных участках заявляют, что выполнять распоряжение они не собираются и все равно не пустят контроллеров "Справедливой России", - добавили в "Справедливой России".

Глава избиркома Краснодарского края Черненко подтвердил ТАСС, что в воскресенье возникли сложности с допуском уполномоченных от "Справедливой России" на ряд участков. По мнению собеседника агентства, "этому способствовали действия самой политической партии".

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"Сегодня, в 8:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС), к открытию избирательных участков - и мы тоже были проинформированы, - пришли сообщения [от "Справедливой России"] о том, что все ранее выданные направления на участки отменяются и действуют новые. Учитывая, что многие участки действуют с 7:00, многие наблюдатели и члены комиссий, которые ранее значились в списках, пришли на участки и начали работать. Второй человек, придя, с удивлением узнал, что их [представителей партии] двое, и комиссия, в соответствии с законом, имеет право [его] просто не регистрировать. Чтобы все это уладить, понадобилось наше вмешательство", - пояснил он.

В региональном отделении "Справедливой России", в свою очередь, отметили, что к 17:40 представителей партии пустили не на все участки.

В Краснодарском крае идет голосование на выборах депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. В регионе открылись почти 2,8 тыс. участков.

В этот раз состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 депутатских мест. Такая мера связана с оптимизацией расходов на деятельность властей. В этом году в выборах могут участвовать рекордное число избирателей - 4,06 млн человек.