Единороссы набирают 45,78% на выборах в облдуму Сахалина после обработки 79,88% протоколов

Серебряный призер ОИ-2012 Очигава завершила боксерскую карьеруСпорт 10 сентября, 19:03
Выборы в регионах проходят спокойно, незначительные нарушения не повлияют на результатыПолитика 10 сентября, 19:03
Горшков: российские фигуристы плодотворно поработали на прокатах сборной в СочиСпорт 10 сентября, 19:00
Женщина впервые работала в качестве главного судьи на матче чемпионата Германии по футболуСпорт 10 сентября, 18:45
В Мосгоризбиркоме заявили, что обвинения в плохом информировании о выборах не по адресуПолитика 10 сентября, 18:42
Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уфой" в матче РФПЛСпорт 10 сентября, 18:24
Фигуристка Медведева усложнила произвольную программу в олимпийском сезонеСпорт 10 сентября, 18:21
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КППМеждународная панорама 10 сентября, 18:16
Минобороны: большая часть российских военных проголосовала на общих участкахАрмия и ОПК 10 сентября, 18:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК/МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Список "Единой России" набирает 45,76% голосов после обработки 78,88% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах думы Сахалинской области. По одномандатным округам кандидаты-единороссы выигрывают девять мест. Соответствующие данные размещены на экране в информационном центре ЦИК России.
Выборы депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва проходят по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система). Для прохождения в парламент партии необходимо, чтобы ее список поддержали как минимум 5% избирателей.
После обработки 78,88% протоколов на втором месте список КПРФ с 16,16%, ЛДПР - 12,65%, "Справедливая Россия" - 4,68%, партия "За женщин России" с 4,96%, "Коммунисты России" с 4,12%. Коммунистическая партия социальной справедливости набирает 3,77%, "Яблоко" - 1,37%, "Патриоты России" - 1,3%, "Родина" - 1,17%.
По одномандатных округам одно место в настоящее время выигрывает представитель КПРФ, еще в четырех округах лидируют самовыдвиженцы.
Всего, по данным облизбиркома, в единый день голосования 10 сентября на островах проходило сразу шесть выборных кампаний. Главная - по выборам депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва по смешанной избирательной системе. В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатов- одномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу.