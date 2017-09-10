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Единороссы набирают 45,78% на выборах в облдуму Сахалина после обработки 79,88% протоколов

Политика
10 сентября, 18:31 дата обновления: 10 сентября, 18:56 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 10, сентября. /ТАСС

На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации

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ЮЖНО-САХАЛИНСК/МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Список "Единой России" набирает 45,76% голосов после обработки 78,88% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах думы Сахалинской области. По одномандатным округам кандидаты-единороссы выигрывают девять мест. Соответствующие данные размещены на экране в информационном центре ЦИК России.

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Выборы депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва проходят по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система). Для прохождения в парламент партии необходимо, чтобы ее список поддержали как минимум 5% избирателей.

После обработки 78,88% протоколов на втором месте список КПРФ с 16,16%, ЛДПР - 12,65%, "Справедливая Россия" - 4,68%, партия "За женщин России" с 4,96%, "Коммунисты России" с 4,12%. Коммунистическая партия социальной справедливости набирает 3,77%, "Яблоко" - 1,37%, "Патриоты России" - 1,3%, "Родина" - 1,17%.

По одномандатных округам одно место в настоящее время выигрывает представитель КПРФ, еще в четырех округах лидируют самовыдвиженцы.

Всего, по данным облизбиркома, в единый день голосования 10 сентября на островах проходило сразу шесть выборных кампаний. Главная - по выборам депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва по смешанной избирательной системе. В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатов- одномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу.

 

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