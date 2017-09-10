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МВД РФ не зарегистрировало серьезных нарушений на выборах

Политика
10 сентября, 18:29 дата обновления: 10 сентября, 18:43 UTC+3

Отмечается, что пока МВД зарегистрировало 20 административных правонарушений

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Серьезных правонарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования МВД РФ не зарегистрировало. Об этом журналистам сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой в информационном центре ЦИК России.

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"Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования не зарегистрировано", - сказал он.

По словам Горового, на сегодняшний день МВД зарегистрировало 20 административных правонарушений. "Всего с начала избирательной кампании территориальные органы МВД РФ получили 1 тысячу 789 сообщений и заявлений о возможных нарушениях избирательного законодательства, за последние сутки - 406 таких нарушений. Сегодня зарегистрировано по состоянию на 16:00 мск 20 административных правонарушений. Это связано в большей степени с нарушениями распространения агитационных материалов", - сказал первый замглавы МВД.

Он отметил, что министерство в подготовительный период обеспечило безопасность 9,5 тыс. мероприятий агитационного характера. "Органы внутренних дел субъектов проверили 53,4 тыс. кандидатов, по 1,9 тыс. человек мы предоставили информацию, которая могла бы стать основанием для отказа участия в выборах", - пояснил Горовой. Кроме того, МВД проверило более 166 тыс. подписей, 11 тыс. были признаны недействительными.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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