В Мосгоризбиркоме заявили, что обвинения в плохом информировании о выборах не по адресу

Серебряный призер ОИ-2012 Очигава завершила боксерскую карьеруСпорт 10 сентября, 19:03
Горшков: российские фигуристы плодотворно поработали на прокатах сборной в СочиСпорт 10 сентября, 19:00
Женщина впервые работала в качестве главного судьи на матче чемпионата Германии по футболуСпорт 10 сентября, 18:45
В Мосгоризбиркоме заявили, что обвинения в плохом информировании о выборах не по адресуПолитика 10 сентября, 18:42
Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уфой" в матче РФПЛСпорт 10 сентября, 18:24
Фигуристка Медведева усложнила произвольную программу в олимпийском сезонеСпорт 10 сентября, 18:21
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КППМеждународная панорама 10 сентября, 18:16
Минобороны: большая часть российских военных проголосовала на общих участкахАрмия и ОПК 10 сентября, 18:11
Магнус Карлсен не смог выйти в четвертый круг Кубка мира по шахматамСпорт 10 сентября, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгоризбирком (МГИК) не занимается организацией и информированием на муниципальных выборах, поэтому все обвинения в недочетах по этим статьям не по адресу. Об этом заявил в воскресенье журналистам председатель комиссии Валентин Горбунов.
"МГИК не является комиссией, которая организует эти выборы. Это муниципальные выборы, и выборы проводят комиссии муниципальных образований. В соответствии с законом, собрания муниципальных депутата в каждом образовании выделили деньги муниципальным комиссиям на всю избирательную кампанию. В том числе и по статье информирование. То есть обвинять Московскую городскую комиссию - это не по адресу", - подчеркнул Горбунов.
Он также отметил, что критериев степени информирования на выборах не существует. "Много, мало [информирования].. а где критерии этого? У нас что в законодательстве записано, какое количество и чего должно быть? Нет такого понятия. Это как деньги в семье - никогда много не бывает", - сказал Горбунов.
Глава Мосгоризбиркома отметил, что комиссия получала жалобы как на чрезмерное информирование, так и на его недостаток. "У нас есть жалобы и на недостаточное информирование, и на то, что плакаты о месте и времени выборов кандидаты заклеивают и их вынуждены их обновлять. У нас были жалобы, что в домах мало агитационных материалов от кандидатов, а с другой стороны - поток жалоб, что почтовые ящики забрасывают информацией, клеят в холлах листовки, просят убрать этот мусор", - сказал Горбунов.
По его словам, только благодаря позиции мэра Москвы, Мосгоризбиркому в последний день удалось выпустить миллионными тиражами окружные газеты с границами всех избирательных участков, всех мест голосования, с призывами прийти на выборы, также были разосланы 2,5 млн SMS- сообщений о выборах, были вывешены баннеры со ссылкой на сайт комиссии. "По ряду муниципальных образований у нас по этому вопросу вообще нет обращений, по другим есть. От избирателей-то таких пожеланий и обращений нет, только от кандидатов и некоторых партий", - отметил Горбунов.