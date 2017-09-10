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В Мосгоризбиркоме заявили, что обвинения в плохом информировании о выборах не по адресу

Политика
10 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Председатель комиссии Валентин Горбунов отметил, что критериев степени информирования на выборах не существует

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Единый день голосования в Москве

Единый день голосования в Москве

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгоризбирком (МГИК) не занимается организацией и информированием на муниципальных выборах, поэтому все обвинения в недочетах по этим статьям не по адресу. Об этом заявил в воскресенье журналистам председатель комиссии Валентин Горбунов.

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"МГИК не является комиссией, которая организует эти выборы. Это муниципальные выборы, и выборы проводят комиссии муниципальных образований. В соответствии с законом, собрания муниципальных депутата в каждом образовании выделили деньги муниципальным комиссиям на всю избирательную кампанию. В том числе и по статье информирование. То есть обвинять Московскую городскую комиссию - это не по адресу", - подчеркнул Горбунов.

Он также отметил, что критериев степени информирования на выборах не существует. "Много, мало [информирования].. а где критерии этого? У нас что в законодательстве записано, какое количество и чего должно быть? Нет такого понятия. Это как деньги в семье - никогда много не бывает", - сказал Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома отметил, что комиссия получала жалобы как на чрезмерное информирование, так и на его недостаток. "У нас есть жалобы и на недостаточное информирование, и на то, что плакаты о месте и времени выборов кандидаты заклеивают и их вынуждены их обновлять. У нас были жалобы, что в домах мало агитационных материалов от кандидатов, а с другой стороны - поток жалоб, что почтовые ящики забрасывают информацией, клеят в холлах листовки, просят убрать этот мусор", - сказал Горбунов.

По его словам, только благодаря позиции мэра Москвы, Мосгоризбиркому в последний день удалось выпустить миллионными тиражами окружные газеты с границами всех избирательных участков, всех мест голосования, с призывами прийти на выборы, также были разосланы 2,5 млн SMS- сообщений о выборах, были вывешены баннеры со ссылкой на сайт комиссии. "По ряду муниципальных образований у нас по этому вопросу вообще нет обращений, по другим есть. От избирателей-то таких пожеланий и обращений нет, только от кандидатов и некоторых партий", - отметил Горбунов.

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