В саратовскую Общественную палату поступило более 20 жалоб в ходе выборов главы региона

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 20 жалоб поступило на горячую линию Общественной палаты Саратовской области в ходе выборов главы региона, а также депутатов облдумы 10 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты области Александр Ландо.
"Сегодня нам поступило более 20 обращений от граждан, на все жалобы мы немедленно реагируем. Многие жалобы касались того, что жителям не прислали приглашения, жаловались даже на отсутствие горячей воды. И отказ голосовать в связи с этим. Со всеми вопросами мы разобрались и убедились, что серьезных нарушений нет", - сказал Ландо.
Он добавил, что выборы в регионе проходят прозрачно, "чистота выборов обеспечивается на самом высоком уровне".
По данным облизбиркома, сегодня в регионе работает 18981 участок, на 267 из них задействованы КОИБы, они работают в штатном режиме. Предварительные результаты выборов, по информации избиркома, появятся 11 сентября в 04:00 утра.