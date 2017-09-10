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В саратовскую Общественную палату поступило более 20 жалоб в ходе выборов главы региона

Политика
10 сентября, 18:36 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 10, сентября. /ТАСС

Председатель ОП области Александр Ландо отметил, что "чистота выборов обеспечивается на самом высоком уровне"

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 20 жалоб поступило на горячую линию Общественной палаты Саратовской области в ходе выборов главы региона, а также депутатов облдумы 10 сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты области Александр Ландо.

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"Сегодня нам поступило более 20 обращений от граждан, на все жалобы мы немедленно реагируем. Многие жалобы касались того, что жителям не прислали приглашения, жаловались даже на отсутствие горячей воды. И отказ голосовать в связи с этим. Со всеми вопросами мы разобрались и убедились, что серьезных нарушений нет", - сказал Ландо.

Он добавил, что выборы в регионе проходят прозрачно, "чистота выборов обеспечивается на самом высоком уровне".

По данным облизбиркома, сегодня в регионе работает 18981 участок, на 267 из них задействованы КОИБы, они работают в штатном режиме. Предварительные результаты выборов, по информации избиркома, появятся 11 сентября в 04:00 утра.

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