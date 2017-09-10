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Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах

Политика
10 сентября, 18:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, сентября. /ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в очередной раз заявила о том, что не признает воссоединение полуострова с РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек раскритиковал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по Крыму, отметив, что она основана на ее антироссийских взглядах.

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Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила о том, что не признает воссоединение полуострова с РФ. При этом в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, комментируя ситуацию по Крыму, она вспомнила об истории германского единства и провела параллель между воссоединением полуострова с РФ и историей объединения Германии.

"Фрау Меркель лукавит о Крыме в угоду своей личной антироссийской позиции. Германия действительно была разделенной, это факт, а Крым всегда ассоциировался с Россией - это тоже факт, был подарен абсолютно незаконно Украине - и это факт. И как бы ни отмахивалась от них немецкий канцлер, эти доказательства все равно кружат над ее головой. Вот эти попытки увести тему в сторону разделенной Германии рассчитаны, мягко говоря, на не самый образованный электорат", - сказал Бальбек ТАСС.

По его словам, Меркель прекрасно знает, что "даже разделенная Германия говорила на одном языке". "А Крым, разлученный со своей Родиной, ни в какую не хотел принимать украинскую идеологию", - добавил парламентарий.

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Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Персоны
Меркель, Ангела Бальбек, Руслан Исмаилович
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