Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" выдвинула 36 тыс. кандидатов на 37 тыс. мандатов на выборах всех уровней

Политика
10 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

На втором месте по числу зарегистрированных кандидатов стоит ЛДПР, которая выдвинула 14,5 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" на выборах всех уровней, которые проходят 10 сентября, выдвинула кандидатов почти на все разыгрываемые мандаты. Об этом сообщил в воскресенье журналистам член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"Больше всего кандидатов - около 36 тыс. - выдвинула "Единая Россия", - сказал он в информационном центре ЦИК РФ. Шевченко напомнил, что в общей сложности на выборах всех уровней замещается порядка 37 тыс. мандатов. Таким образом, по его словам, "партия "Единая Россия" заполнила практически все вакансии".

На втором месте по числу зарегистрированных кандидатов стоит ЛДПР - 14,5 тыс. человек, далее следует КПРФ (8,5 тыс.) и "Справедливая Россия" (5,9 тыс.).

На выборы всех уровней в общей сложности было выдвинуто 96 тыс. кандидатов от 49 партий и восьми общественных объединений, регистрацию прошли 88 тыс. кандидатов от 42 партий и шести общественных объединений.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
КПРФ ЛДПР "Единая Россия" "Справедливая Россия" Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Польские пограничники пропустили Саакашвили
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
Юлия Латынина покинула Россию
5
Ураган "Ирма" обрушился на юг Флориды, один человек погиб
6
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду
7
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама