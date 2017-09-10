"Единая Россия" выдвинула 36 тыс. кандидатов на 37 тыс. мандатов на выборах всех уровней

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" на выборах всех уровней, которые проходят 10 сентября, выдвинула кандидатов почти на все разыгрываемые мандаты. Об этом сообщил в воскресенье журналистам член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
"Больше всего кандидатов - около 36 тыс. - выдвинула "Единая Россия", - сказал он в информационном центре ЦИК РФ. Шевченко напомнил, что в общей сложности на выборах всех уровней замещается порядка 37 тыс. мандатов. Таким образом, по его словам, "партия "Единая Россия" заполнила практически все вакансии".
На втором месте по числу зарегистрированных кандидатов стоит ЛДПР - 14,5 тыс. человек, далее следует КПРФ (8,5 тыс.) и "Справедливая Россия" (5,9 тыс.).
На выборы всех уровней в общей сложности было выдвинуто 96 тыс. кандидатов от 49 партий и восьми общественных объединений, регистрацию прошли 88 тыс. кандидатов от 42 партий и шести общественных объединений.
Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.