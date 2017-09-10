Около 130 тыс. силовиков обеспечивают безопасность на выборах в регионах РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 130 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии, частных охранных предприятий и представителей казачества обеспечивают безопасность на выборах в единый день голосования в регионах РФ. Об этом журналистам сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой в информационном центре ЦИК России.

"На сегодня 90 тыс. личного состава органов внутренних дел занимаются охраной общественного порядка, более 7 тыс. наших коллег из Федеральной службы войск национальной гвардии, более 10 тыс. сотрудников ЧОП, 19 тыс. членов общественных формирований и 2,5 тыс. представителей казачества", - сказал Горовой.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.