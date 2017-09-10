В ЦИК не поступало ни одной жалобы на удаление наблюдателей с участков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ не получал ни одной жалобы на удаление наблюдателей от партий и кандидатов с избирательных участков. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Ни одной информации к нам не поступало", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом глава ЦИК отметила, что "поступили единичные обращения" о недопуске наблюдателей на участки. "Мы сейчас разбираемся", - сообщила она.

Памфилова выразила надежду на то, что до конца единого дня голосования жалоб на удаление наблюдателей не поступит. По закону удалить наблюдателя с участка можно только по решению суда.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.