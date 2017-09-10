Выборы в регионах проходят спокойно, незначительные нарушения не повлияют на результаты

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы в различных регионах России проходят спокойно. Наблюдатели зафиксировали отдельные нарушения, но в ЦИК утверждают, что они не окажут серьезного влияния на результаты.

Активность избирателей разнится - в одних регионах проголосовали более 25% избирателей, в других явка пока не превышает 8,5%.

В регионах голосуют активнее

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, явка на выборах муниципальных депутатов в столице, по данным на 15:00, составила 8,5%. "Люди подтягиваются, на три часа (15:00 - прим. ТАСС) проголосовали 8,5% избирателей", - сказал он.

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По словам Горбунова, активнее всего по-прежнему голосуют в Восточном (проголосовали 20,8% избирателей), Молжаниновском районах (18,2%) и в районе Арбат (17,5%), к лидерам подтянулись Сокольники (13%). Среди отстающих - Можайский район, Бибирево и Чертаново Южное.

Более 13% составила явка избирателей в Московской области по состоянию на 15:00, сообщила председатель избирательной комиссии Подмосковья Ирина Коновалова. По ее словам, лидером по уровню явки стал Щелковский муниципальный район.

Активнее голосуют жители других российских регионов. Так, явка избирателей в Центральном федеральном округе на выборах к 15:00 мск превысила 20%. В Белгородской области голосовать пришли более 37% избирателей, в Рязанской области - почти 25%, а в Ярославской - 21,06%.

На первых за всю историю города выборах губернатора Севастополя явка избирателей, по данным на 15:00 мск, составила 25%, сообщил председатель регионального избиркома Александр Петухов.

Явка в Карелии, где в воскресенье проходят первые за 15 лет выборы главы республики, на 15:00 мск составила 16,99%. По данным избиркома Новгородской области, явка на выборах губернатора региона на 15:00 составила 19,1%. Самая низкая явка отмечается в Великом Новгороде - 15,26%, а самая высокая - в Мошенском районе (51,68%).

В Пскове, где в воскресенье выбирают депутатов городской думы, явка избирателей на 15:00 мск составила 15,34%, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального избиркома Татьяна Лупоносова. По данным облизбиркома, 3,17% псковских избирателей проголосовали на выборах в гордуму досрочно. Более активны жители Калининградской области, где в воскресенье выбирают губернатора. По данным региональной избирательной комиссии, на 15:00 по местному времени явка составила 26,32%.

Участки закрылись

В нескольких регионах России голосование завершилось. Участки закрылись, в том числе в Свердловской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Об этом сообщил член ЦИК РФ Валерий Крюков в информационном центре избиркома.

В Свердловской области, по словам председателя областной избирательной комиссии Валерия Чайникова, "началась обработка бюллетеней". Дождь и прохладная погода, отметил он, не повлияли на активность избирателей. Так, например, явка на 18:00 по местному времени по Нижнему Тагилу составила 42,7%.

На Сахалине считают бюллетени

Выборы в единый день голосования во всех районах Сахалинской области прошли спокойно, сообщила председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. По ее словам, на данный момент обработано 48% бюллетеней. "Предварительные результаты показывают, что у "Единой России" 49,18% голосов, у ЛДПР - 12,32% и КПРФ - 14,83%. Остальные партии пока не перешагнули 5% рубеж ", - сказала Черкасова.

В выборах на Сахалине и Курилах принимали участие десять партий: КПРФ, Народная партия "За женщин России", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Единая Россия", партия "Яблоко", "Коммунисты России", ЛДПР, "Справедливая Россия", партия "Родина", "Патриоты России" и 83 кандидата-одномандатника - шестеро из них самовыдвиженцы, остальные - представители политических партий.

Нарушения есть, но на итоги не повлияют

Центризбирком РФ пока не выявил каких-либо нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"В этом политическом цикле каких-то серьезных жалоб со сложными правовыми конструкциями практически не поступало. В основном все вопросы решались избирательными комиссиями в субъектах РФ на местах, работали интенсивно, честно и очень пристально", - добавила секретарь комиссии.

При этом из регионов поступает информация об отдельных проблемах, возникающих в ходе голосования. Так, общественное движение "Россия выбирает", занимающееся наблюдением на выборах, сообщило, что их наблюдатели зафиксировали попытку подкупа избирателей на муниципальных выборах в Ярославле. По их данным, неизвестные предлагают 200 рублей за голос, активисты передали информацию об этом в полицию. Кроме того, наблюдатели движения сообщают о запрете на фото- и видеосъемку на избирательных участках во Владивостоке, Краснодаре и Пермском крае.

В Ижевске, по данным движения "Россия выбирает", "проводятся лотереи рядом с выходом с избирательных участков", наблюдатели выясняют законность их проведения. Они также сообщают, что для участия в лотереи используются купоны из газеты, которая распространялась с агитационными материалами одного из кандидатов в госсовет.

Как сообщалось ранее, наблюдатели движения "Россия выбирает", делегированные на участки восемью партиями, работают в 17 регионах России.

В Ленинградской области по факту подкупа избирателей на муниципальных выборах в Кузьмоловском городском поселении во Всеволожском районе заведено уголовное дело, сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

"Я не могу комментировать, что там реально происходит. То, что было в СМИ и соцсетях, - эти факты проверены и находятся в доказательной базе", - сказал Лебединский, отвечая на вопрос ТАСС. В управлении Следственного комитета по Ленинградской области воздержались от комментариев по ситуации до понедельника, сославшись на проведение процессуальных действий.