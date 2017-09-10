Битаров выступил за возврат прямых выборов главы Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил за возврат прямых выборов руководителя республики. Об этом он заявил журналистам на избирательном участке после того, как проголосовал на выборах депутатов парламента региона, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Прямые выборы главы Северной Осетии были отменены в 2013 году парламентом республики.

"Считаю, что народ должен сам сделать выбор и избирать прямым голосованием главу своего региона, своей республики", - сказал Битаров, его слова приводит пресс- служба.

В Северной Осетии в единый день голосования 10 сентября проходят выборы парламента региона, а также выборы в органы местного самоуправления. Работают более 370 избирательных участков. В выборах в парламент республики участвуют кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".