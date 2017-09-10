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Кандидаты усиливают выборную агитацию среди молодежи, чья политическая активность растет

Политика
10 сентября, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Повышению политической активности молодежи способствуют различные игры, лекции и мастер-классы, которые проходят на площадках учебных заведений

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Политическая активность молодежи растет в последние годы, и это заставляет кандидатов усиливать выборную агитацию среди этой группы населения. Об этом заявил в ЦИК в воскресенье замглавы Росмолодежи Роман Камаев.

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"Активность молодежи растет в последние годы. И если раньше кандидаты делали упор на население более старшего возраста, то сейчас все больше работают с молодежной аудиторией вузов и средне-специальных учебных заведений", - сказал он.

По его словам, повышению политической активности молодежи способствуют различные игры, лекции и мастер-классы, которые проходят на площадках учебных заведений.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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