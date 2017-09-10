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Эксперты: предварительные результаты выборов в регионах пока совпадают с прогнозами

Политика
10 сентября, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин отметил, что поддержка у "Единой России" остается на достаточно высоком уровне

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Предварительные итоги выборов по ряду дальневосточных и сибирских регионов совпадают с прогнозами о лидерстве партии "Единая Россия". Такое мнение высказали ТАСС в воскресенье эксперты, комментируя первые данные, поступившие из ЦИК РФ.

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"Пока результаты укладываются в ожидаемые показатели", - сказал руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

По его словам, у "Единой России" поддержка остается на достаточно высоком уровне.

"Так называемый ядерный электорат "Единой России", то есть те, кто голосует за эту партию при любом раскладе, в разных регионах составляет от 30 до 35%", - сказал эксперт. "Результаты ["Единой России"] в целом не опускаются ниже этого уровня", - продолжил он. При этом Колядин констатировал, что КПРФ также обладает устойчивым электоратом, о чем, в частности, свидетельствуют итоги выборов во Владивостоке (по предварительным данным коммунисты набрали 24,4% на выборах в городскую Думу, заняв второе место - прим. ред.).

"У коммунистов - всегда высокие показатели. Меньше 10% они никогда не опускались, их результаты также соответствуют ожиданиям", - добавил эксперт.

Победа "Единой России" ожидаема, но везде разная

В свою очередь директор автономной некоммерческой организация "Научно-исследовательский центр "Особое мнение", член Общественной Палаты РФ Екатерина Курбангалеева также подчеркнула, что эксперты ожидали от единороссов лидерства на Дальнем Востоке и в Сибири.

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"Однако результаты у них везде разные, и если в Бурятии это оглушительная победа (на выборах губернатора представитель партии по предварительным данным набрал более 85% - прим. ред. ), то во Владивостоке (выборы в городскую Думу) КПРФ наступает им на пятки (после обработки 28% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" набирает 29,73% голосов, КПРФ 24,37% - прим. ред.)", - сказала эксперт.

Говоря о предварительных итогах на выборах главы Томской области, Курбангалеева отметила, что здесь кандидат от "Единой России" Сергей Жвачкин столкнулся с сильным конкурентом от ЛДПР Алексеем Диденко (после обработки 6,43% протоколов участковых избирательных комиссий у Жвачкина 53,41% голосов, у Диденко 22,9% - прим. ред.), поэтому назвать оглушительной победу единоросса сложно. "В Бурятии, Владивостоке, Сахалине, Томской области политическая обстановка сильно отличается. "Единая Россия" побеждает во всех этих регионах, но побеждает с разными результатами", - заключила она.

Единый день голосования

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня.

Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

По предварительным данным, представители партии "Единая Россия" лидируют на выборах разных уровней в Сахалинской области, Приморском крае, Томской области, на Камчатке, в Якутии и Бурятии.

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