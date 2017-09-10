В регионах ПФО к вечеру явка на выборах губернаторов составила от 27 до 71%

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Явка превысила 27% за два часа до закрытия участков во всех регионах Приволжского федерального округа (ПФО), где выбирают губернаторов. Наиболее активными оказались жители Мордовии - там проголосовало почти три четверти избирателей, передают корреспонденты ТАСС данные избиркомов.

Лидеры - Мордовия и Саратовская область

Абсолютный лидер по явке - Мордовия, где проходят прямые выборы главы впервые с 2003 года. Здесь на 18:00 (совпадает с мск), по данным республиканского центризбиркома, проголосовали 71,1% от общего числа избирателей. При этом в Дубенском районе республики выбор сделали 88% избирателей.

"Эти выборы в очередной раз доказали, что Мордовия относится к регионам с высоким уровнем гражданского участия в избирательном процессе. Для жителей республики обязательное участие в голосовании стало политической традицией, которой уже больше 20 лет. И высокая явка на этих выборах главы республики лишь подтверждает мои слова", - сказал ТАСС политолог Родион Муртазин. Эксперт напомнил, что в 2003 году на выборах главы республики явка избирателей составила, по архивным данным ЦИК РФ, 83,18%.

В Саратовской области явка избирателей на 18:00 по местному времени (17:00 мск) - 46,03%, сказал журналистам на брифинге председатель избиркома Павел Точилкин.

"На выборах губернатора задействованы 855 наблюдателей от различных политических партий, средняя оснащенность комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) составляет 15%. С учетом этого мы надеемся получить предварительные итоги голосования уже к 04:00 утра 11 сентября", - сказал он.

Претензий к ходу выборов пока нет, отметил член ассоциации "Гражданский контроль" Виктор Полянский.

"Общее впечатление очень хорошее, атмосфера праздничная, на некоторых участках были концерты, где выступали школьники, пели песни, это создает комфорт для всех. Многие идут с детьми и внукам, и это тоже позитивный показатель. Серьезных опасений нет, что будут большие нарушения", - уверен Полянский.

В Удмуртии и Марий Эл проголосовала треть избирателей

В Удмуртии на 18:00 по местному времени (17:00 мск) проголосовали 30,51% избирателей против 37,21% на выборах аналогичного уровня на это время в 2014 году, сообщил журналистам председатель центризбиркома республики Виктор Кушко.

"Наибольшая явка в Юкаменском районе республики - 49,42%. В городе Ижевске явка 22,98%", - добавил он.

В Марий Эл на 18:00 (совпадает с мск) явка составила 37,05%, сообщил заместитель председателя ЦИК республики Вениамин Осокин. На прошлых выборах аналогичного уровня в 2015 году на это время явка была выше на 3,2%, уточнил он.

"Процесс голосования проходит без нарушений. На 18:00 в ЦИК поступили две жалобы из прокуратуры, связанные со списками избирателей. Одна жалоба рассмотрена, вторая находится в стадии рассмотрения", - сказал Осокин.

Жалобы в Кировской области не подтверждаются

В Кировской области явка избирателей на 18:00 (совпадает с мск) составила 27,18%. Три года назад на предыдущих выборах губернатора на это же время проголосовало 31,54% избирателей.

"По состоянию на 15:00 в два раза повысилась активность (по сравнению с утренним показателем), сейчас [с показателем явки] нормально, - сказал председатель избирательной комиссии области Алексей Круглов. - Участились звонки с просьбой проголосовать вне избирательных участков, например, подавали заявление инвалиды".

По его словам, в областной избирком "поступило под сотню заявлений о нарушениях", но подтвердились единицы. "Каких-то серьезных замечаний мы не получаем. Любое заявление у нас регистрируется", - рассказал журналистам Круглов.

При этом на горячую линию Общественной палаты Кировской области поступает не так много обращений по нарушениям, сказал ТАСС секретарь палаты Александр Галицких.

"Пока, к счастью, на нашу горячую линию о каких-то крупных нарушениях не было сообщений. Ситуация спокойная", - отметил он.