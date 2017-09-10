На выборах губернатора Севастополя явка на 18:00 составила 30,5%

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на губернаторские выборы в Севастополе по состоянию на 18:00 по местному и московскому времени составила 30,5%, сообщил журналистам председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов.
"Явка на выборы губернатора по городу Севастополю составила 30,5%", - сказал он.
Активность избирателей по Балаклавскому району города составила 27,4%, по Гагаринскому - 30,9%, по Ленинскому - 30,7%, по Нахимовскому - 31,4%.
В единый день голосования 10 сентября в Севастополе открылись 184 избирательных участка. В городе зарегистрированы 311 тыс. 143 избирателя. Кандидатами на пост губернатора зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников (от партии "Единая Россия"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (от КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).