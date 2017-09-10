ЦИК Мордовии аннулирует результаты голосования на участке, где нашли бюллетени без печатей

САРАНСК, 10 сентября./ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Мордовии своим решением аннулирует результаты голосования на участке №552 в Ленинском районе Саранска, откуда поступила жалоба избирателя на то, что ему был выдан бюллетень без печати. Об этом сообщила журналистам секретарь ЦИК республики Светлана Федонина.

"В ЦИК республики поступила жалоба избирателя с участка №552. Мужчина сообщил, что ему был выдан бюллетень неустановленной формы. Члены комиссии выехали на место и подтвердили факт нарушения. ЦИК принял постановление и рекомендовал Ленинской территориальной комиссии города Саранска признать итоги голосования на участке №552 недействительными и расформировать участковую избирательную комиссию", - сообщила она по итогам проверки.

В ходе рассмотрения жалобы членами республиканского ЦИК выяснилось, что на избирательном участке были выданы бюллетени без подписей членов участковой избирательной комиссии и печати. По словам Федониной, по бюллетеням неустановленного образца успели проголосовать почти 300 человек. Работа участка была приостановлена. После заседания республиканского ЦИК было принято решение об аннулировании итогов голосования и роспуске участковой комиссии.

"Такое решение никак не повлияет на подсчет голосов и признание результатов выборов главы республики... в целом. Голосование на одном избирательном участке никак не может повлиять на общий результат выборов", - сказала Федонина журналистам.

Она уточнила, что обращения о нарушениях в ЦИК были в течение дня, члены республиканского центризбиркома отработали каждый звонок или сообщение о нарушениях прав избирателей в рабочем порядке. Проверки не подтвердили факты других нарушений.

В Мордовии в единый день голосования проходят выборы главы республики. В 8:00 открылись 785 избирательных участков, в списки избирателей внесены более 633 тыс. жителей региона. По данным республиканского ЦИК, на 18:00 проголосовали 71,1% от общего числа избирателей.