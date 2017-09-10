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ЦИК Мордовии аннулирует результаты голосования на участке, где нашли бюллетени без печатей

Политика
10 сентября, 19:43 UTC+3 САРАНСК САРАНСК, 10 сентября./ТАСС

По бюллетеням неустановленного образца успели проголосовать почти 300 человек, сообщила секретарь ЦИК республики Светлана Федонина

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САРАНСК, 10 сентября./ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Мордовии своим решением аннулирует результаты голосования на участке №552 в Ленинском районе Саранска, откуда поступила жалоба избирателя на то, что ему был выдан бюллетень без печати. Об этом сообщила журналистам секретарь ЦИК республики Светлана Федонина.

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"В ЦИК республики поступила жалоба избирателя с участка №552. Мужчина сообщил, что ему был выдан бюллетень неустановленной формы. Члены комиссии выехали на место и подтвердили факт нарушения. ЦИК принял постановление и рекомендовал Ленинской территориальной комиссии города Саранска признать итоги голосования на участке №552 недействительными и расформировать участковую избирательную комиссию", - сообщила она по итогам проверки.

В ходе рассмотрения жалобы членами республиканского ЦИК выяснилось, что на избирательном участке были выданы бюллетени без подписей членов участковой избирательной комиссии и печати. По словам Федониной, по бюллетеням неустановленного образца успели проголосовать почти 300 человек. Работа участка была приостановлена. После заседания республиканского ЦИК было принято решение об аннулировании итогов голосования и роспуске участковой комиссии.

"Такое решение никак не повлияет на подсчет голосов и признание результатов выборов главы республики... в целом. Голосование на одном избирательном участке никак не может повлиять на общий результат выборов", - сказала Федонина журналистам.

Она уточнила, что обращения о нарушениях в ЦИК были в течение дня, члены республиканского центризбиркома отработали каждый звонок или сообщение о нарушениях прав избирателей в рабочем порядке. Проверки не подтвердили факты других нарушений.

В Мордовии в единый день голосования проходят выборы главы республики. В 8:00 открылись 785 избирательных участков, в списки избирателей внесены более 633 тыс. жителей региона. По данным республиканского ЦИК, на 18:00 проголосовали 71,1% от общего числа избирателей.

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