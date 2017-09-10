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УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на выборах главы Бурятии превысила 40%, это более 290 тыс. человек, об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.
"Проголосовало по состоянию на 20:00 по местному времени (15:00 мск) 40,98% избирателей, это 293 тыс. 012 человек", - сказал Ивайловский.
По мнению эксперта, политолога Алексея Михалева, "преодоление болевого порога в 40% - хороший симптом накануне президентских выборов".
"Бурятия жила в прокрустовом ложе 35 - 36%. Мы из него вырвались. Это хороший показатель для развития республики в дальнейшем", - сказал эксперт.
По его словам, "борьба была тяжелая, ... но болевой порог преодолен".
Активность жителей республики отметил и врио главы Бурятии Алексей Цыденов.
"Явка, предварительно, более 40%. Это хорошая явка по сравнению с предыдущими выборами, и я бы хотел жителей Бурятии поблагодарить за то, что они пришли на избирательные участки, проявили свою волю", - сказал журналистам Цыденов.