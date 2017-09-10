Явка на выборах главы Севастополя превысила 30%

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Более 30% избирателей проголосовали на выборах губернатора Севастополя по состоянию на 18:00 (время совпадает с московским). Явка на выборах в парламенты Кубани и Северной Осетии достигла 33 и почти 41% соответственно.

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На губернаторских выборах в Севастополе на 18:00 мск проголосовали 30,5% от более чем 311 тыс. избирателей. Активность избирателей по Балаклавскому району составила 27,4%, по Гагаринскому - 30,9%, по Ленинскому - 30,7% и 31,4% - по Нахимовскому.

Председатель комиссии по проведению референдума о воссоединении с Россией 2014 года, первый председатель Севастопольской избирательной комиссии Валерий Медведев уверен, что фальсификации бюллетеней на текущих выборах невозможны.

"На избирательных участках обстановка полной открытости, - это во-первых. А во-вторых, защита бюллетеней не позволяет делать их дубликаты. На каждом бюллетене марка, подпись двух членов комиссии и двойная печать", - отметил он.

Член Общественной палаты Севастополя Анатолий Лаврик рассказал, что на одном из участков наблюдатель от одной из партий пытался сфотографировать списки избирателей с личными данными, что является грубым нарушением закона. После сообщения об этом в горизбирком состоялось заседание суда, решением которого виновный был удален с участка.

"По нашим данным, есть участки, где явка превысила 40-42%. Надеемся, что до конца избирательного дня явка еще поднимется, и мы будем говорить о том, что у нас она одна из самых высоких в стране", - отметил Лаврик.

Выборы на Кубани

Жители Краснодарского края в воскресенье выбирают депутатов законодательного собрания региона. К 18:00 мск явка достигла 33%. На прошлых выборах парламента в 2012 году явка на это время превышала 34%.

"Что касается явки, никаких сюрпризов нет. Политические партии недоработали, кампания была откровенно скучной. Но на этом фоне еще сильнее бросается в глаза работа общественных организаций, которые сплотились для проведения выборов", - отметил в беседе с журналистами член совета ассоциации "Гражданский контроль" Дмитрий Вовчук, наблюдающий за ходом выборов в Краснодарском крае.

Избирательная комиссия города-курорта Сочи на выборах депутатов Законодательного собрания региона тестирует механизм участия избирателей в голосовании не по месту регистрации. "Около 5 тыс. жителей Кубани заявили о своем желании проголосовать по месту пребывания в Сочи. На 44 участках это могут сделать те, кто за четыре-один день до дня голосования оформил в участковой комиссии по месту регистрации заявление со специальной маркой", - сказала председатель избирательной комиссии города Сочи Валентина Ткачева.

Также жители региона голосуют на ближайшем к месту временного проживания в Сочи участке, если до 4 сентября успели подать туда заявление о голосовании по месту фактического нахождения, оформить заявление также можно было в многофункциональном центре или через портал госуслуг.

По словам Ткачевой, данный порядок планируется применить в следующем году на президентских выборах для всех избирателей, которые в тот момент приедут на отдых в Сочи.

Выборы на Ставрополье и в Астрахани

В единый день голосования в Астраханской области проходят дополнительные выборы депутатов в областную думу (по одному одномандатному округу), городскую думу Астрахани (по двум одномандатным округам) и несколько сельсоветов района. Также в нескольких муниципальных образованиях выбирают глав. По данным горизбиркома на 18:00 мск, явка составила 11,11% - то есть 4,35 тыс. человек.

Если в других регионах отмечают, что выборы проходят спокойно, то в Астрахани "выборный" инцидент дошел до полиции - сотрудники МВД проводят проверку по обращению кандидата в депутаты гордумы Александра Тукаева, который утверждает, что неизвестные плеснули ему в лицо зеленкой. В горизбиркоме ТАСС сообщили, что знают об инциденте, однако официального заявления или жалобы от Тукаева не поступало. В соцсетях появились фотографии, где кандидат в депутаты облит зеленкой.

По состоянию на 18:00 мск средняя явка избирателей в Ставропольском крае составила 29,21%. Самая высокая явка наблюдается в Красногвардейском районе на выборах депутатов Коммунаровского сельсовета - 67,1%, сообщил журналистам председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

На Ставрополье проходит 85 избирательных кампаний. В частности, жители недавно образованного Изобильненского городского округа впервые выбирают депутатов представительного органа.

"У нас была достаточно острая конкуренция на некоторых округах, считаем это хорошим показателем интереса кандидатов, которые заявились от различных партий", - сообщил журналистам председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Ставропольского края", глава администрации Изобильненского района Владимир Козлов, отметив при этом невысокую активность избирателей.

Выборы на Кавказе и в Адыгее

Жители Северной Осетии сегодня выбирают республиканский парламент. По данным местного избиркома, к 18:00 мск проголосовали 40,97% из 510,3 тыс. человек.

Около 52% избирателей Карачаево-Черкесии (115,5 тыс. человек) проголосовали на 18:00 мск на выборах в органы местного самоуправления. В республике проходит 51 избирательная кампания, в том числе выборы в гордуму Черкесска. "Единый день голосования в КЧР проходит спокойно, без серьезных нарушений. Например, в общественную палату КЧР с утра не поступило ни одной жалобы от участников избирательного процесса", - сказала ТАСС председатель региональной Общественной палаты Вера Молдованова.

По состоянию на 18:00 мск в Адыгее в целом проголосовало 70,2 тыс. избирателей (29,5%). В столице республики, где на 14 избирательных участках проходят дополнительные выборы двух депутатов парламента республики по одномандатным округам № 8 и № 13, явка избирателей составила 14% - 4,2 тыс. человек. Жалоб на нарушения в ЦИК не поступало, сообщила ТАСС заместитель председателя ЦИК Адыгеи Елена Майор.

"Явка низка в Майкопе и Майкопском районе, так уже сложилось традиционно. В Теучежском, Кошехабльском, Красногвардейском и Шовгеновском районах ситуация намного лучше. Жители сельской глубинки в республике более активны", - сказала она.

На муниципальных выборах в Дагестане на 18:00 мск явка избирателей составила 48%, это около 10 тыс. человек. Жалоб в ходе выборов на данный момент не поступило.