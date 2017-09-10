Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 превысила 17%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Московской области на 18:00 мск превысила 17%. Об этом в воскресенье журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Подмосковья Ирина Коновалова.

"На 18:00 мск средняя явка по Подмосковью составила 17,45%. Пришло 253 тысячи 673 избирателя", - сказала Коновалова.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области проходит более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работают 1003 участковых избирательных комиссии. Предварительные итоги голосования подведут в 22:00 мск 10 сентября.