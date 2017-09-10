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Самая высокая явка на выборах губернаторов зафиксирована в Мордовии

Политика
10 сентября, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Самая низкая явка зафиксирована в Карелии

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мордовия стала лидером по явке избирателей на выборах глав регионов 10 сентября, самая низкая явка в Карелии. Об этом сообщил в воскресенье зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в информационном центре Центризбиркома.

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Он озвучил данные по явке на 18:00 мск в тех регионах, где голосование еще не завершено.

В Карелии явка составляет 23,5%, в Новгородской области - 24,8%, в Калининградской области - 26,3%, в Кировской области - 27,2%, в Рязанской области - почти 32%, в Севастополе - 30,5%, в Ярославской области - 28,7%, в Марий Эл - 37%, в Пермском крае - 39%.

"Это очень высокая явка для Перми", - заметил Булаев.

Он проинформировал, что в Белгородской области явка на выборах губернатора составляет 47,5%, в Мордовии - 71%.

"Кто бы сомневался по Мордовии", - заметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Традиции", - парировал Булаев.

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