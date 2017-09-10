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Памфилова заявила, что выводы о работе Мосгоризбиркома будут сделаны после выборов

Политика
10 сентября, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 10 сентября./ТАСС

Ранее в СМИ сообщалось о том, что партия "Яблоко" потребовала отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, возлагая на него ответственность за низкую явку на муниципальных выборах в столице

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МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выводы о работе Мосгоризбиркома, в том числе по вопросу обеспечения явки на выборах, будут сделаны после окончания текущей кампании.

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Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что партия "Яблоко" потребовала отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, возлагая на него ответственность за низкую явку на муниципальных выборах в столице.

"Пройдут выборы... еще выборы не завершились, еще по явке нет никакой объективной информации. Давайте проанализуруем все аспекты, явку, а уже потом будем делать выводы", - сказала Памфилова в воскресенье в ЦИК РФ, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление партии "Яблоко".

Вместе с тем она подчеркнула, что понимает желание "партий использовать эту ситуацию", но сейчас делать выводы о работе столичного избиркома некорректно.

В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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Темы
Единый день голосования - 2017
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Памфилова, Элла Александровна
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