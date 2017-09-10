Мосгоризбирком: международные эксперты высоко оценили организацию выборов в Москве

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты, приглашенные Ассоциацией "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) для наблюдения за выборами в регионах в единый день голосования, высоко оценили организацию голосования в Москве. Об этом сообщил в воскресенье журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Московскую городскую комиссию вечером посетили гендиректор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сонг Бае Канг и старший сотрудник этой ассоциации Юн-ми Ли.
"Они до нас побывали на ряде избирательных участков Центрального административного округа, побывали в Общественном штабе по наблюдению за выборами, и по итогам общения с нами они высказали высокую оценку организации выборов в Москве и в России в целом", - сказал Реут.
По его словам, гостям очень понравилась система видеонаблюдения, которая организована на московских участках.
"Они особо отметили открытость и гласность выборов в Москве. Особенно их заинтересовали новые технологии, которые применяются сегодня - QR-коды", - сказал Реут. Он отметил, что гости из Южной Кореи, где недавно выбирали президента, подчеркнули, что у них такой технологии нет.
"Также высоко они оценили работу СМИ, которые широко освещают избирательную кампанию из разных сторон. Отметили, что в выборах участвует много политических партий, много кандидатов. В целом оценили, что выборы в Москве проходят в хорошей, дружеской атмосфере, в штатном режиме, без эксцессов", - сказал Реут.