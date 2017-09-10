Завершилось голосование в Центральной России, выборы прошли без серьезных нарушений

ТАСС, 10 сентября. Голосование на избирательных участках регионов Центрального федерального округа завершилось в 20:00, начался подсчет голосов. Об этом ТАСС сообщили в избирательных комиссиях субъектов ЦФО.

В Белгородской, Рязанской и Ярославской областях выбирали губернаторов. Довыборы в Госдуму прошли в Брянской области, в Твери выбирали депутатов гордумы.

Голосование завершилось на 872 избирательных участках в Ярославской области. Жители региона выбирали губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также глав муниципальных образований поселений и депутатов муниципальных советов поселений. Всего в регионе более 1 млн избирателей. Явка на 18:00 мск составила 28,68%.

"В 20:00 все избирательные участки закрылись, началась обработка протоколов. Выборы прошли без серьезных нарушений", - сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

"Единичные нарушения были незамедлительно устранены и никак не повлияли на процесс голосования. Техническое обеспечение выборов - использование КОИБов и QR-кодов, видеонаблюдения - все это в сумме дало четкий порядок проведения голосования. Общественная палата сформировала рабочую группу по мониторингу избирательного процесса, у нас были включены в работу свыше 200 человек", - сказал ТАСС председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

В предвыборной гонке за пост главы региона участвуют врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР).

Участки оборудовали пандусами

Для проведения выборов в Белгородской области были организованы 1262 избирательных участка, в том числе 20 временных. На всех постоянных участках применялась технология QR-кодов.

Беспрепятственный доступ к избирательным участкам в единый день голосования получили более 1 млн белгородцев, в том числе 9,5 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы белгородского избиркома, добиться этого удалось благодаря размещению почти всех избирательных помещений на первом этаже и оборудованию их пандусами.

На пост губернатора Белгородской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Евгений Савченко ("Единая Россия"), руководящий областью с 1993 года, помощник депутата Госдумы Константин Климашевский (ЛДПР), депутат Белгородской облдумы и помощник депутата Госдумы Станислав Панов (КПРФ), генеральный директор строительной компании ООО "СМУ-55" Эдуард Чаусов (Партия ветеранов России).

Явка чуть ниже 2012 года

Избирательные участки закрылись в Рязанской области, где сегодня выбирали губернатора. Как отметили эксперты, опрошенные ТАСС, избирательная кампания отличалась прозрачностью и в целом была спокойной. До дня выборов в областной избирком поступила в два раза меньше жалоб, а в день голосования в комиссию поступило 10 официальных обращений о нарушениях. При этом явка была чуть ниже показателей выборов 2012 года.

Как сообщил ТАСС председатель Рязанского регионального отделения Российского общества политологов Юрий Мостяев, жители региона будут ждать от нового главы области решения самых проблем. "Люди хотят улучшения социально- экономической ситуации, высоких зарплат. Есть проблемы с дорогами, хотя они строятся. Ну и, наверное, есть необходимость в увеличении инвестиций в регион", - отметил Мостяев.

"Думаю, что главе региона, который возглавит нашу область после выборов, нужно будет внимательно изучать уровень жизни, материального состояния работников социальной сферы, работников предприятий реального сектора экономики, то есть тех, на которых держится наше государство", - подчеркнула член Общественной палаты РФ, руководитель Центра региональных проектов и анализа баз, данных ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина" Ольга Воронова.

Протестировали КОИБы

В Тверской области в единый день голосования прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, в ходе которых предстоит заместить 316 депутатских мандатов. В избирательной комиссии региона сообщили, что в голосовании на более чем 350 участках в воскресенье смогут принять участие порядка 450 тыс. человек.

Одна из наиболее значимых кампаний - выборы в Тверскую городскую думу, в ходе которых протестированы 50 комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБов). По данным облизбиркома, по состоянию на 18:00 мск явка в целом по области составила 18,88%, на выборах в городскую думу голоса отдали около 16% избирателей.

Девять кандидатов на место

Избирательные участки закрылись в Брянской области, где проходили довыборы в Госдуму по одномандатному округу № 77. Депутатское кресло стало вакантным после того, как выбранный ранее по данному округу единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия.

Как сказали ТАСС в областной избирательной комиссии, в регионе весь день работали 613 избирательных участков, где, помимо голосования за нового депутата Госдумы, проходили выборы регионального и муниципального уровней. "Сообщений о нарушениях избирательного процесса в областную избирательную комиссию не поступало. Также не было жалоб от представителей кандидатов в депутаты и от наблюдателей", - сказала ТАСС зампредседателя избиркома Екатерина Фурса.

Она отметила, что в течение дня в облизбирком поступали запросы граждан. Округ, где проходили выборы, захватывает только два района областного центра. "В итоге было множество обращений от жителей двух других районов города, которые удивлялись, что, придя в те места, где обычно располагаются избирательные участки, избиратели узнавали, что выборов на их участках нет. Всем были даны разъяснения", - сказал Фурса.

Депутатское место в Брянск на 77-м округе оспаривают девять кандидатов: от ЛДПР - Борис Пайкин, от "Коммунистов России" - Сергей Малинкович, от "Справедливой России" выдвинута кандидатура Сергея Курденко, от "Яблока" - Ольга Махотина, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - Владимир Ворожцов, от "Патриотов России" - Константин Касаминский, от КПРФ - Александр Куприянов, от "Родины" - Николай Алексеенко, от "Партии роста" - Сергей Горелов.