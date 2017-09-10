Полевые испытания: на тверских избирательных участках протестировали КОИБы нового образца

ТВЕРЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Организаторы выборов депутатов Тверской городской думы в этом году совместили их с экспериментом - на избирательных участках Московского района города традиционные ящики для бюллетеней заменены опытной партией из 50 электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) нового образца, которые в случае удачных испытаний будут использоваться во всех регионах страны.

О том, как проходило в единый день голосования тестирование новых КОИБов в Твери и какие преимущества и недостатки выявили у них члены избиркомов и избиратели - в материале ТАСС.

О новых КОИБах

КОИБ представляет собой полупрозрачный ящик для избирательных бюллетеней, в верхней части которого вместо привычной щели для опускания листов установлено электронное устройство, напоминающее факс с лотком для подачи бумаги. Устройство оснащено сенсорным дисплеем, на котором отображается количество принятых бюллетеней, текущая дата и время.

Основные узлы КОИБа опломбированы, чтобы пресечь возможность проникновения в его электронную начинку. По просьбе наблюдателей на избирательных участках члены избиркомов демонстрируют целостность пломб.

После заполнения бюллетеня избиратель должен положить лист в лоток заполненной стороной вниз, и устройство автоматически затянет его, а счетчик на экране покажет, что принят еще один бюллетень. Если прибор не смог считать бюллетень (потому что лист вставлен не той стороной либо при других несоответствиях и неполадках), он возвращает лист назад, не учитывая его в голосовании.

После окончания голосования устройство само формирует итоговый протокол с подсчетом голосов за каждого кандидата и печатает подробный отчет.

Поставляется такой КОИБ на участок в зеленом ящике, который с виду напоминает военный контейнер. Устройство работает от электросети, но оснащено встроенным аккумулятором, который позволяет ему работать автономно до нескольких часов.

Запустились не все

Как сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, тремя КОИБами воспользоваться не удалось.

"Сегодня КОИБы работают на 47 избирательных участках. Три комплекса из-за технических неполадок использовать не удалось, и там их заменили традиционными ящиками для голосования", - сказала она.

Глава облизбиркома рассказала, что от использования трех КОИБов отказались, потому что они "жевали" бюллетени, сминая их. По ее словам, других технических неполадок в ходе подготовки выявлено не было. "Мы понимаем, что поставленные нам устройства - опытные образцы, и вполне естественно, что могут быть какие-то технические неполадки", - сказала она.

Резервный ящик для бюллетеней - обычный, без электроники - имеется на всех тверских участках, где в воскресенье проходит эксперимент с КОИБами. В случае неполадок с КОИБами в течение дня голосования члены комиссии должны зафиксировать это в протоколе, а избиратели, пришедшие после этого, уже должны пользоваться обычным ящиком для голосования.

Не имеет юридической силы

Дронова отметила, что пока результаты голосования, которые выдаст прибор по итогам дня, не имеют юридической силы.

"Проводится тестирование устройств, и все бюллетени, которые примут новые КОИБы, будут пересчитаны членами избирательной комиссии вручную, и [будет] составлен точно такой же протокол, как на участках, где этих устройств нет. Протоколы, сформированные устройством, будут направлены в ЦИК РФ, где сравнят данные прибора с отчетом членов комиссии", - сказала она, добавив, что окончательные выводы о работе устройств будут приняты в Центризбиркоме России.

Председатель облизбиркома отметила, что по результатам эксперимента она хочет отправить в ЦИК РФ не просто "сухой отчет", но и лично поговорить с сотрудниками участковых избирательных комиссий о достоинствах и недостатках устройств и зафиксировать их впечатления.

"В первую очередь, эти устройства облегчают работу членам комиссий, избавляя их от пересчитывания бюллетеней, поэтому их мнение важно в данном случае", - пояснила Дронова.

По данным избирательной комиссии Тверской области, обучение работе с КОИБами нового образца прошли более 100 членов участковых избирательных комиссий.

Испытания "в полях"

Корреспондент ТАСС ознакомился с работой новых КОИБов на участках в Твери. В частности, на избирательном участке №959, расположенном в доме культуры на площади Гагарина, отмечают, что пока голосование идет без сбоев.

"Устройства работают нормально, сбоев не было. Вчера с техническими специалистами мы с ними "играли" - пробовали подать бюллетени и вывести итоговый протокол, сегодня уже тестируем непосредственно на выборах", - рассказала ТАСС председатель участковой комиссии Светлана Баринова.

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Баринова добавила, что из основных преимуществ нового устройства она отмечает его простоту. "Обучение заняло несколько часов, после чего мы получили подтверждающий сертификат. В принципе, все понятно и очень удобно", - сказала она.

Однако, по ее словам, многие избиратели все-таки нуждаются в помощи сотрудника избиркома при опускании бюллетеня.

"Люди по привычке пытаются сложить бюллетень пополам, но здесь его складывать нельзя - устройство принимает лист только в развернутом виде лицевой стороной вниз и никак иначе. Рядом стоит инструкция, но не все ее читают", - рассказала она.

На другом участке в плюсы устройства записали его "молчаливость".

"Мы уже работали с КОИБами старого образца. Самое плохое, что в них было: они "разговаривали", то есть озвучивали избирателям слова благодарности за опущенный бюллетень. Некоторые бабушки начинали разговаривать с прибором, и им приходилось объяснять, что устройство их не слышит", - отмечает председатель участковой избирательной комиссии №952 Светлана Андреева.

Она добавила, что сотрудники избирательного участка также страдали от чрезмерной "разговорчивости" устройства, так как им приходилось в течение всего дня слушать одни и те же фразы, что отвлекало от работы.

"Из плюсов - дисплей, на котором отображается число принятых бюллетеней, считать явку теперь не нужно на бумаге. Ну и, конечно, с таким устройством исключен так называемый вброс бюллетеней, так как оно принимает листы только по одному - закинуть пачку просто невозможно, будущее за такой техникой", - сказала Андреева, добавив, что настройка устройства оказалась "не сложнее бытовой микроволновой печи".

Председатель облизбиркома отмечает большую массу устройства - по ее словам, в избирательных комиссиях в основном работают женщины, и им поднимать прибор не всегда легко. При этом, добавляет она, "рано или поздно все выборы будут проводиться с использованием КОИБов".

"Другой вопрос - как эти устройства будут выглядеть. Возможно, применят этот, а возможно, разработают другой, вообще без использования бумажного бюллетеня", - предположила Дронова.

Мнение избирателей

Пришедшие на участки избиратели в целом не замечают особых изменений в процессе голосования с использованием КОИБов.

"Прогресс не стоит на месте, и наличие такого устройства меня не смущает. Никаких сложностей не возникло", - поделилась с ТАСС своим впечатлением жительница Твери Ирина, пришедшая на один из избирательных участков.

Она добавила, что не знала о том, что участвует в испытаниях новых устройств. "Раньше я уже видела такие устройства на участках, на дворе 2017 год - этим теперь никого не удивишь", - говорит Ирина.

Житель города также не заметил особых трудностей при использовании устройства и рассказал, что не испытывает недоверия к электронике.

"Думаю, что электроника посчитает даже лучше человека, точнее уж точно. Если все защищено, то результаты выборов будут достоверными", - поделился он с ТАСС своим отношением к электронике на выборах.